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На стадионе «Нарт» в Черкесске после реконструкции появятся площадки для метания молота
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На стадионе «Нарт» в Черкесске после реконструкции появятся площадки для метания молота 

«Это Кавказ» 1 час назад
Реконструкцию самого большого стадиона Карачаево-Черкесии — «Нарт» — планируется завершить до конца 2018 года. На обновленном стадионе помимо беговых дорожек появятся площадки для прыжков и метания копья и молота.
«В рамках работ запланирована реконструкция зрительских трибун на 10 тысяч мест, часть из которых будет закрыта специальными навесами. Также предполагается сделать современную осветительную систему. В целом, реконструкция позволит значительно расширить функциональность самого спортивного сооружения», — рассказал РИА «Карачаево-Черкесия» глава регионального Минспорта Рашид Узденов.
В рамках реконструкции также запланировано создание натурального покрытия на поле, беговых дорожек с олимпийской дистанцией, баскетбольной и волейбольной площадки, а также площадки для прыжков в длину и высоту и метания копья и молота.
Реконструкция стадиона началась в 2017 году в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта на 2016−2020 годов в Российской Федерации». Работы проводятся на средства федерального и республиканского бюджетов.
Как сообщал в сентябре прошлого года глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, капитальный ремонт стадиона «Нарт» планируется завершить в 2018 году.
Стадион «Нарт» был возведен в 1973 году в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» Черкесска. Масштабной реконструкции на стадионе не проводилось со дня открытия.
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