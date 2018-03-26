Вячеслав Булавин: Я думаю, что сборная сделала выводы из поражения от Бразилии

— Это тренировочный матч, и Черчесов будет рассматривать футболистов на те позиции, которые сейчас у нас вызывают сомнения. Естественно, это линия обороны — все-таки из-за повреждений выбыли важные игроки защиты. Встреча с Бразилией показала наши слабости в оборонительных действиях. Станислав Черчесов: Бразильцы наиграли на пару мячей, но и мы заслуживали гола Я думаю, что сборная сделала выводы из поражения от Бразилии, и теперь мы увидим улучшение игры в оборонительном плане. Также многое будет зависеть от состава в средней линии. Жалко, что молодые ребята, например, Далер Кузяев Роман Зобнин , недавно травмировались. Им нужен опыт игры с такими командами. Насчет результата пока трудно рассуждать. Я даже не могу предположить, кого Черчесов поставит в центр поля. Большое количество травм навалилось очень не вовремя. В преддверии матча с Францией можно сказать, что выбыла половина сборной, — это очень большая проблема, — передает слова специалиста «Газета.Ru» Добавим, что встреча двух сборных состоится 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург».