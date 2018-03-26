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«Трактор» не взял Якуценю на седьмой матч против «Салавата Юлаева»
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«Трактор» не взял Якуценю на седьмой матч против «Салавата Юлаева» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Трактор» на своем официальном сайте объявил состав команды, который отправился в Уфу на седьмой матч 1/2 финала плей-офф Восточной конференции против «Салавата Юлаева». Отметим, что в заявке нет нападающего Максима Якуцени, который по решению тренерского штаба пропускал и шестую игру серии.
Заявка выглядит следующим образом: вратари: Сергей Мыльников, Павел Францоуз, Василий Демченко; защитники: Артем Бородкин, Данил Мамаев, Александр Шинин, Алексей Петров, Ник Бэйлен, Иван Вишневский, Евгений Петриков, Игорь Исаев, Константин Климонтов; нападающие: Данил Губарев, Александр Рыбаков, Рихард Гюнге, Юрий Петров, Александр Черников, Линус Виделль, Пол Щехура, Александр Шаров, Семен Кокуев, Артем Пеньковский, Марсель Шолохов, Виталий Кравцов, Алексей Кручинин.
Якуценя забросил одну шайбу в шести матчах плей-офф. Седьмая встреча против «Салавата» пройдет 27 марта.
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