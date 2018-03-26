Михаил Гершкович: Чего-то феерического ждать в матче с Францией не приходится 

Но ведь осенью с Испанией сыграли прилично. Хочется надеяться, что уроки извлекутся. Но ждать успеха с Францией тяжело, тем более, что после поражения от Колумбии (2:3) у нашего соперника мотивация будет серьезная. И уровень футболистов сборной России, честно говоря, не очень высок.
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Говорить об итоге подготовки нельзя, пока мы не увидим сборную на чемпионате. Важно, как они будут играть в группе. Сказать, что она проходная, не могу. Она нам по силам, но непростая. Ведь и Уругвай, и Египет наверняка тоже обрадовались, узнав состав квартета. Но я надеюсь, что подготовится команда к чемпионату мира во всеоружии, — передает слова Гершковича «Газета.Ru».
Добавим, что встреча сборных России и Франции состоится 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург».