Два золота и бронзу завоевали нижегородские штангисты на кубке России

Два золота и бронзу завоевали нижегородские штангисты на кубке России по тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин 2003 г. р. и старше.

Как сообщает пресс-служба областного министерства спорта , соревнования проходят с 22 по 28 марта на базе ФГБУ «Юг Спорт» в Сочи

В них принимают участие около 200 спортсменов из 45 регионов России.

Программа включает в себя личные соревнования и командные в двух упражнениях: рывок и толчок.

Три нижегородских штангиста Андрей Куварин, Кирилл Остеев и Ольга Голованова заняли три призовых места.

Андрей Куварин и Ольга Голованова стали лучшими в своей весовой категории, а Кирилл Остеев занял третье место.