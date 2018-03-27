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Два золота и бронзу завоевали нижегородские штангисты на кубке России
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Два золота и бронзу завоевали нижегородские штангисты на кубке России 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Два золота и бронзу завоевали нижегородские штангисты на кубке России по тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин 2003 г. р. и старше.
Как сообщает пресс-служба областного министерства спорта, соревнования проходят с 22 по 28 марта на базе ФГБУ «Юг Спорт» в Сочи
В них принимают участие около 200 спортсменов из 45 регионов России.
Программа включает в себя личные соревнования и командные в двух упражнениях: рывок и толчок.
Три нижегородских штангиста Андрей Куварин, Кирилл Остеев и Ольга Голованова заняли три призовых места.
Андрей Куварин и Ольга Голованова стали лучшими в своей весовой категории, а Кирилл Остеев занял третье место.
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