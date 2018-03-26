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Шахматисты из центра «Каисса» на Хачатуряна завоевали медали на первенстве «Московский гамбит»
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Шахматисты из центра «Каисса» на Хачатуряна завоевали медали на первенстве «Московский гамбит» 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
Воспитанники центра интеллектуальной культуры и спорта «Каисса» успешно выступили на межрайонном этапе личного первенства по шахматам среди обучающихся общеобразовательных организаций 1-11 классов «Московский гамбит». Как сообщили в администрации учреждения, турнир прошел на минувшей неделе в школе №1554.
— Воспитанники нашего центра вошли в состав сборных школ №1554 и №962. По итогам первенства Ирина Валентинова завоевала первое место среди учащихся 3-4 классов, Артем Шапошников также стал победителем среди учеников 7-8 классов, а Руслан Валеев взял бронзу среди учащихся 9-11 классов, — рассказали в администрации «Каиссы».
Достойный результат показал и Александр Архипов, который занял четвертое место среди участников, обучающихся в 3-4 классах. (вт)
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