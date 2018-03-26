Шахматисты из центра «Каисса» на Хачатуряна завоевали медали на первенстве «Московский гамбит»

Воспитанники центра интеллектуальной культуры и спорта «Каисса» успешно выступили на межрайонном этапе личного первенства по шахматам среди обучающихся общеобразовательных организаций 1-11 классов «Московский гамбит». Как сообщили в администрации учреждения, турнир прошел на минувшей неделе в школе №1554.

— Воспитанники нашего центра вошли в состав сборных школ №1554 и №962. По итогам первенства Ирина Валентинова завоевала первое место среди учащихся 3-4 классов, Артем Шапошников также стал победителем среди учеников 7-8 классов, а Руслан Валеев взял бронзу среди учащихся 9-11 классов, — рассказали в администрации «Каиссы».