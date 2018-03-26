Врач «Спартака»: «У Зе Луиша и Тимофеева нет никаких противопоказаний для нагрузок, они возрастают» 

Врач "Спартака" и руководитель медицинского департамента чемпионов России Михаил Вартапетов в интервью «СЭ» отметил, что к Зе Луиша и Артему Тимофееву применяется индивидуальный подход. Вартапетов также добавил, что для футболистов нет никаких противопоказаний для нагрузок.
— У Зе Луиша и Тимофеева нет никаких противопоказаний для нагрузок, они возрастают, — сказал Вартапетов. — Правда, пока к Артему и Зе применяется индивидуальный подход, им уделяется пристальное внимание и стороны медиков, и со стороны тренерского штаба. Ближайшие дни покажут, как ребята переносят нагрузки, но и Тимофеев, и Зе Луиш отданы в общую группу для того, чтобы тренироваться на сто процентов наравне с остальными. То же самое касается Таски — уже во вторник или в среду объявим, что в общую группу вернулся и немец. (Вячеслав КОРОТКИН)
Полностью интервью Вартапетова