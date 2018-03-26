Лучшие знаменосцы и барабанщики выбраны в Нижегородской области

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в Совете Общественной организации «Союз пионерских организаций Нижегородской области», в смотре-конкурсе приняли участие десять команд из Арзамасского, Бутурлинского, Дивеевского, Богородского, Павловского районов, городских округов города Бор, Дзержинск и Кулебаки.

Они продемонстрировали свое мастерство в четырех конкурсных испытаниях: исполнение маршей на месте и в движении, конкурс знамённых групп, викторина «Юные знатоки».

Абсолютным победителем областного смотра — конкурса стал Союз пионерских и детских организаций «Золотой ключик» Павловского района

«Каждая из команд достойно представила лучшие практики применения атрибутов пионерской организации. Надеемся, что уже в следующем году мы встретим команды ребят, с новыми интересными выступлениями! А значит, что впереди будет еще интереснее и ярче!», — прокомментировал проведение конкурса председатель Союза пионерских организаций Вячеслав Амосов

Областной конкурс эссе «Я горжусь!» в 2018 году был посвящен одному из значимых событий Великой Отечественной войны — 75-летию Сталинградской битвы. В этом году на конкурс было прислано более 100 конкурсных работ, которые оценивались в нескольких номинациях: «Глазами юного поколения», «Герои Сталинграда!», «Я горжусь, что знаю этого человека!», «Есть ценности, которым нет цены…».