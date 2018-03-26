Подшефные Калининградского погранинститута сыграли в волейбол

В областной столице состоялся турнир по волейболу среди школ, подшефных Калининградскому пограничному институту ФСБ России . Эти соревнования — дань памяти кавалеру ордена мужества — подполковнику Ивану Грачёву

За победу боролись 14 команд старшеклассников. И вновь главная награда досталась спортсменам 31-ой школы. Такой же результат они показали и в прошлом году. Второе место у волейболистов 11-ой школы. Бронзу взяли ученики 25-ой школы.

Александр Морусов, заместитель начальника Калининградского пограничного института ФСБ России:

— Это, в первую очередь, почтение памяти тех сотрудников, которые, исполняя свой воинский долг, погибли на благо защиты нашего отечества.