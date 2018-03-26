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PartypokerLIVE стал основным партнером Казино Сочи
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PartypokerLIVE стал основным партнером Казино Сочи 

SPORT24.ru 32 минуты назад
PartypokerLIVE подписал четырехлетний контракт на право быть основным партнером в проведении живых покерных турниров в российском Казино Сочи, находящемся рядом с Черным морем. С момента своего открытия в январе 2017 года Казино Сочи стало основным местом проведения турниров в Восточной Европе.
Партнерство Казино с partypoker LIVE начнется в мае с дебюта WSOP-C Russia. Впервые в истории в Россию приедет один из самых престижных турниров в мире. Фестиваль состоится с 18 по 29 мая с гарантированным призовым фондом в $5,000,000. Вслед за WSOP-C Russia в календаре Казино Сочи множество турниров, в том числе partypoker MILLIONS с гарантией в $10,000,000 (4-12 августа), а также EurasiaPokerTour (EAPT) и RussianPokerChampionships с гарантией $5,000,000 (октябрь).
По итогам сделки partypokerLIVE будет проводить в Казино Сочи не меньше восьми серий в год. В число дополнительных турниров входят первый MILLIONS Snowfest, а также проходящий четыре раза в год SochiPokerFestival. Летняя версия серии пройдет в июле, а осенняя — в ноябре.
«В Россию вернулся по-настоящему большой покер», — рассказал заместитель генерального менеджера по развитию бизнеса Казино Сочи Дмитрий Крылов, — Все покерные события в партнерстве с partypoker — качественно новый виток в индустрии покера России и стран СНГ. Покерные события прошлого года это доказали. Мы очень рады, что к Казино Сочи интерес растет с каждым турниром и мы принимаем у себя в гостях все больше и больше участников со всего мира».
19-29 апреля 2018 — Sochi Poker Festival –весення серия18-29 мая 2018 — WSOP-CRussia: гарантия — $5,000,000 3— 14 июля 2018 — Sochi Poker Festival — летняясерия3-14а вгуста 2018 — MILLIONSRussia: гарантия — $10,000,000 19-29 октября 2018 — EAPT и Russian Poker Championships: гарантия — $5,000,000 16-29 ноября 2018 — Sochi Poker Festival — осенняясерияЯнварь 2019 — Sochi Poker Festival — зимняясерия3-13 февраля 2019 — MILLIONS Snowfest: гарантия — $5,000,000
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