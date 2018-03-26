В Керчи прошла жеребьёвка третьего этапа конкурса «Воспитатель года»

В Керчи стартовал третий, республиканский этап всероссийского конкурса «Воспитатель года». Об этом НСН рассказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин

В город съехались лучшие представители дошкольного педагогического состава полуострова. Им предстоит принять участие в испытаниях, которые выявят сильнейших для финального, всероссийского тура конкурса. 26 марта прошла жеребьёвка, на которой участники получили задания.

Добавим, что город на конкурсе представляет работник детского сада №37 «Золотая рыбка» Юлия Малышева с 20-летним стажем работы.