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В Керчи прошла жеребьёвка третьего этапа конкурса «Воспитатель года»
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В Керчи прошла жеребьёвка третьего этапа конкурса «Воспитатель года» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Керчи стартовал третий, республиканский этап всероссийского конкурса «Воспитатель года». Об этом НСН рассказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин.
В город съехались лучшие представители дошкольного педагогического состава полуострова. Им предстоит принять участие в испытаниях, которые выявят сильнейших для финального, всероссийского тура конкурса. 26 марта прошла жеребьёвка, на которой участники получили задания.
Добавим, что город на конкурсе представляет работник детского сада №37 «Золотая рыбка» Юлия Малышева с 20-летним стажем работы.
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