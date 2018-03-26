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Социал-демократы Литвы хотят заключить новое соглашение с правящей партией
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Социал-демократы Литвы хотят заключить новое соглашение с правящей партией 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Лидер Социал-демократической трудовой партии Литвы Гедиминас Киркилас в понедельник заявил о стремлении заключить новый коалиционный договор с правящим Союзом крестьян и зелёных.
Социал-демократическая трудовая партия — новая политическая организация в республике. Её создание инициировали бывшие члены Социал-демократической партии, которая покинула правящую коалицию из-за несогласия с методами принятия решений Союзом крестьян и «зелёных» из-за того, что он часто принимал решения, не советуясь с партнёрами. Группа видных социал-демократов не согласилась с выходом из коалиции и на днях создала новую политическую организацию.
Тем не менее «новые» социал-демократы недовольны отношениями внутри коалиции. Однако премьер-министр Саулюс Сквернялис, делегированный на этот пост «крестьянами», заявил, что им не следует надеяться на новые позиции.
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