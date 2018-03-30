«Зенит» и «Анжи-Юниор» снялись с участия в Профессиональной футбольной лиге

Президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Андрей Соколов объявил о том, что пензенский "Зенит" и «Анжи-Юниор» из Зеленодольска снялись с участия в чемпионате. По его словам, причиной этому послужило отсутствия необходимой организации и инфраструктуры в городе Пенза.

"При возникновении трудностей в сентябре я выезжал в Пензенскую область, встречался с правительством города, клубом, командой, на тот момент удалось решить существующие проблемы. Но в целом субъект России, как орган исполнительной власти, не проявил заинтересованности в дальнейшей деятельности клуба и развитии футбола", — цитирует Соколова ТАСС

Аналогичная проблема и у зеленодольского клуба.

"Также не возобновит весеннюю часть «Анжи-Юниор», но там проблемы не столько в отсутствии должного финансирования, сколько в плохой организации самого рабочего процесса. Так что сейчас у нас два клуба, которые уведомили лигу, что снимаются с чемпионата", — добавил глава ПФЛ.

Пензенский «Зенит» выступал в зоне «Центр» первенства ПФЛ. После 17 туров команда занимала 13-е место в турнирной таблице. «Анжи-Юниор» играл в зоне «Урал-Приволжье» и после 16 игр располагался на девятой строчке.