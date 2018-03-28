Под Калининградом состоялась гонка на собачьих упряжках

В состязаниях «Янтарная шлейка» мастерство своих питомцев продемонстрировали спортсмены из Москвы, Эстонии, Литвы и Украины. Международная гонка на собачьих упряжках собрала сотни зрителей.

Несмотря на лужи и ямы, собаки уверенно несут упряжку вперёд. В международной гонке «Янтарная Шлейка» участвуют только опытные спортсмены. Однако от каюра погонщика собак зависит далеко не всё. Шансов на победу мало, если у пса нет боевого настроя.

Четвероногие спортсмены и их хозяева соревнуются в нескольких дисциплинах. Гонщик может сесть на скутер, карт или велосипед. Всего каюру и его подопечным нужно преодолеть более четырёх километров.

София Беренёва, корреспондент:

— Чтобы победить в соревнованиях, для собаки важна не столько сила физическая, сколько сила любви. Для этого хозяин должен не только упорно тренировать питомца, но и заботиться о нём.

Дмитрий Корнев каюр с четырёхлетним стажем. В его упряжке четыре сибирские хаски. Собаки Дмитрия уже не первый раз показывают хорошие результаты в гонках. Секрет успеха стать со своими питомцами одной командой.

Дмитрий Корнев, участник соревнований:

— Каждая, конечно, собака с характером, но когда они ходят в одной упряжке, они сдруживаются и понимают друг друга. И нормально ладят.

Получить право бежать в гонке может только собака не младше одного года. Зато абсолютно любой породы. В одном из классов соревнований надеть шлейку можно даже на пуделя.

Денис Сухотин, вице-президент Калининградской федерации ездового спорта:

— Здесь, естественно, только от гонщика зависит, как он её надрессирует. С ездовыми породами всё несколько проще, потому что у них генетически заложено желание бежать вперёд. Остаётся только всё это правильно организовать грамотно. То есть, научить собаку команде «право-лево», команда «стоять».

Всего в гонке попробовали свои силы 42 участника. Лучшие из них увезли с соревнований кубки и медали. Однако пушистым спортсменам пришлась по вкусу более аппетитная награда сухой корм.