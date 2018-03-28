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Россияне запустили акцию #заперто после пожара в Кемерово
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Россияне запустили акцию #заперто после пожара в Кемерово 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: Газета.Ru
В социальных сетях россияне запустили специальную акцию после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, чтобы проверить, работают ли аварийные выходы в зданиях.
Активисты предлагают проверить, не закрыты ли аварийные выходы в местах их работы или учебы, а если они заперты — узнать, кто отвечает за их открытие в случае чрезвычайной ситуации.
Тем, кто обнаружит закрытый выход, предложили выложить фотографию с хэштегом #заперто.
Аналогичную акцию запусти и в мессенджере Telegram. Там создали специального бота «Открой дверь» (@otkroydverbot), которому можно отправить адрес здания с закрытым аварийным выходом.
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