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Гол Ивелина Попова помог Болгарии победить Казахстан
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Гол Ивелина Попова помог Болгарии победить Казахстан 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Болгария в товарищеском матче победила Казахстан со счетом 2:1. Победный гол на 90+5-й минуте забил Николай Бодуров. Также с пенальти отличился бывший полузащитник "Спартака", ныне выступающий за «Рубин» Ивелин Попов.
В составе Казахстана отличился Еркебулан Тунгышбаев.
Товарищеский матч
Болгария — Казахстан — 2:1 (1:0)
Голы: И. Попов, 23 — с пенальти (1:0). Тунгышбаев, 55 (1:1). Бодуров, 90+5 (2:1).
Болгария: Илиев, Бодуров, С. Попов, Божиков, Панов (Александров, 57), И. Попов (Чочев, 68), Манолев (Неделев, 57), Миланов (Кирилов, 57), Костадинов, Славчев (Райнов, 60), Делев.
Казахстан: Плотников, Постников, Суюмбаев, Малый, Бейсебеков, Куат, Исламхан (Алип, 90+4), Хижниченко (Тунгышбаев, 46), Муртазаев (Ахметов, 90), Зайнутдинов (Парагульгов, 47), Сейдахмет (Перцух, 79).
Предупреждение: Суюмбаев, 78.
26 марта. Фельчут. Стадион «Pancho Arena».
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