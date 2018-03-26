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Евгения Медведева: Хотела бы сделать пластику носа
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Евгения Медведева: Хотела бы сделать пластику носа 

Советский спорт 1 час назад
Евгения Медведева: Периодически выхожу на лед, но очень аккуратно
«Я бы подумала о ринопластике», — приводит Vogue слова Медведевой.
Напомним, что ринопластика — это хирургическая операция, позволяющая скорректировать форму и размер носа.
Напомним, что в начале марта 18-летняя российская фигуристка прошла медицинское обследование в связи с травмой правой стопы, которую она получила осенью прошлого года.
По итогам обследования врачи дали заключение, что во избежание возможного хирургического вмешательства, Медведевой необходимо строго ограничить высокие специфические нагрузки на стопу, возникающие при исполнении большинства прыжковых элементов. Сроки составляют от четырех до восьми недель.
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