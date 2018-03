С виду приличная женщина разочаровала приморцев

Приличная женщина разочаровала руководство магазина в Уссурийске: горожанку уличили в мелкой краже, сообщает PRIMPRESS.

Видео с камеры наблюдения опубликовал блогер Марк Чернослив . На кадрах видно, как женщина присматривается к товарам на полке, после чего берет одну из банок и кладет в сумку.

Как рассказали сотрудники магазина, где снято видео, эта женщина является их постоянным клиентом.

«Сегодня пришла, походила по магазину, сделала покупку, на камере заметили что-то не ладное. Сначала не придали значения, так как женщина приличная, постоянно ходит. На кассе поинтересовались, все ли она выложила и не брала ли она в отделе консервации товар, на что женщина, не покраснев, сказала «нет», оплатила покупку и ушла», — рассказали они.

После того, как подозреваемая ушла, сотрудники решили перепроверить видеозапись с камеры, где и заметили, что она украла банку маслин.

«И думаем, это уже не первый раз», — отмечают пострадавшие.

Видеоролик тем временем набрал более 30 тысяч просмотров и несколько сотен комментариев. Большинство подписчиков заклеймили женщину позором, но некоторые считают, что героиня видео больна клептоманией или страдает от расстройства памяти.

