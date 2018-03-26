Куман сыграл от обороны и не прогадал: Голландия разгромила Португалию в Женеве

Серию афишных товарищеских матчей в понедельник открыли сборные Португалии и Голландии, сразившиеся на нейтральном стадионе в Женеве.

Протокол игры

Португалия

Голландия

12' Депай Мемфис (0:1)

Силессен Яспер • Ван Дейк Виргил • Де Лихт Маттайс 84' (Фосу-Менса Тимоти (84') • Аке Натан • Тете Кенни 78' ( Клюйверт Джастин (78') • Ван де Бек Донни • Прёппер Дэви • Вейналдум Джорджиньо 68' (Де Рон Мартен (68') • Де Вильена Тонни 67' (Де Врей Стефан (67') • Бабель Райан 84' ( Бергёйс Стивен (84') • Депай Мемфис 78' (Тил Гуус (78')

26 марта.

Голландская сборная под руководством нового главного тренера ещё не побеждала. Дебютный поединок у руля сборной Рональд Куман минимально проиграл англичанам. Фанаты «оранжевых» устали ждать выход из кризиса, который так затянулся, что пропуск чемпионата мира в России кажется обычным делом. Португальцы свой первый и единственный матч в 2018-м году выиграли. Выиграли благодаря геройствам Криштиану Роналду. Форвард «Реала» за добавленное время перевернул игру против Египта, своим дублем добыв волевую победу.

Прошлый матч Рональд Куман по-голландски провёл в три форварда, но Промес, Дост и Депай так и не смогли распечатать ворота Пикфорда. Более того, особо опасных моментов «оранжевым» в тот вечер создать не удалось. Зато, когда на поле появилось два форварда, притом оба оттянутые, голландцам удался быстрый гол. Райан Бабель и Мемфис Депай появились в стартовом составе против португальцев, последний как раз стал автором первого забитого мяча.

Гости организовали атаку, в ходе которой с линии штрафной площади пробил Донни Ван де Бек. Слабо летел мяч в сторону ворот, поэтому Мемфис Депай успел в падении немного подправить траекторию, переправив футбольный снаряд мимо голкипера. Жозе Фонте не уследил за форвардом «Лиона». Владение мячом было за португальскими футболистами, а голландцы играли от обороны, и такой подход принёс им великолепный результат до перерыва.

По истечении получаса игры силы прострел Маттайса де Лихта нашёл голову Райана Бабеля, от которой мяч вонзился под перекладину. Третий мент после быстрой фланговой атаки загубил Депай, пробивший точно в одноклубника — Антони Лопеша. Но разгром за тайм всё же состоялся. Розыгрыш штрафного удара прошёл как на тренировке. Депай высокой подачей забросил на де Лихта, Маттайс чуть назад скинул одинокому Ван Дейку, а Виргил мощнейшим ударом с лета прошил Антони Лопеша. 3:0 за тайм, давно мы не видели такой Голландии.

Вторая половина встречи ожидаемо началась с замен и активности португальцев. Андре Силва и Рикарду Куарежма своими ударами со средней дистанции создали напряжение, но первый попал в защитника, а выстрел второго в ближнем углу парировал Яспер Силессен. Однако робкие попытки португальцев вернуть интригу похоронил Канселу. Жоао в центре поля умудрился заработать вторую жёлтую карточку. А когда поле покинул Криштиану Роналду, уступивший своё место Жоау Моутинью, болельщики поняли, борьбы сегодня не будет.