Португальцы с Роналду и Фернандешем крупно проиграли голландцам

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Встреча, прошедшая в понедельник в швейцарском городе Каруж, завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Рональду Кумана. В составе победителей на 11-й минуте забил нападающий Мемфис Депай. На 32-й минуте отличился нападающий Райан Бабел , а в добавленное к первому тайму время — защитник Вирджил ван Дейк. Отметим, что, начиная с 61-й минуты португальцы играли вдесятером — за две желтых карточки с поля был удален защитник Жоау Канселу.

Напомним, что португальцы являются участниками финальной стадии чемпионата мира-2018, который предстоящим летом пройдет в России. Португальцы сыграют в одной группе с командами Испании, Марокко и Ирана. Голландцы на чемпионат мира не пробились.