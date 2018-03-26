Португальцы с Роналду и Фернандешем крупно проиграли голландцам 

Гол Попова помог болгарам обыграть команду Казахстана
Встреча, прошедшая в понедельник в швейцарском городе Каруж, завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Рональду Кумана. В составе победителей на 11-й минуте забил нападающий Мемфис Депай. На 32-й минуте отличился нападающий Райан Бабел, а в добавленное к первому тайму время — защитник Вирджил ван Дейк. Отметим, что, начиная с 61-й минуты португальцы играли вдесятером — за две желтых карточки с поля был удален защитник Жоау Канселу.
Португальский полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш отыграл за свою команду весь матч. Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду также появился в основном составе команды, но был заменен на 68-й минуте.
Напомним, что португальцы являются участниками финальной стадии чемпионата мира-2018, который предстоящим летом пройдет в России. Португальцы сыграют в одной группе с командами Испании, Марокко и Ирана. Голландцы на чемпионат мира не пробились.