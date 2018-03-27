СК начал проверку по факту невыплаты зарплат игрокам футбольного клуба «Чита»

"Следователи опрашивают футболистов и владельцев клуба. Затребованы необходимые документы, определяются объем задолженности и возможности работодателей по ее выплате", — сказал Марков.

Пресс-секретарь уточнил, что процессуальное решение будет принято по итогам проверки. Сейчас следователям необходимо определить, как долго игроки не получают зарплаты, и могли ли работодатели выплатить им деньги. От этого будет зависеть дальнейшее решения СК.

Футбольный клуб «Чита» (до 2006 года — «Локомотив— Чита») основан в 1974 году. В 2006 году был исключен из первого дивизиона из-за недочетов в документации, затем реорганизован, сменил название и перешел во второй дивизион. В 2008 году клуб занял первое место в зоне «Восток» второго дивизиона и вернулся в первый дивизион, но уже в следующем году опять попал в зону «Восток».