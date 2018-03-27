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СК начал проверку по факту невыплаты зарплат игрокам лидера ПФЛ
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СК начал проверку по факту невыплаты зарплат игрокам лидера ПФЛ 

Газета.Ru 37 минут назад
Пресс-секретарь Следственного управления СК России по Забайкальскому краю Егор Марков объявил о назначении проверки в клубе Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Чита» по факту задолженностей по зарплате перед игроками.
"Следователи опрашивают футболистов и владельцев клуба. Затребованы необходимые документы, определяются объем задолженности и возможности работодателей по ее выплате", — цитирует Маркова ТАСС.
По его словам, решение в отношении клуба будет принято по итогам разбирательств. На данный момент следователи намерены определить, насколько долго в «Чите» не выплачивают зарплаты футболистам.
"Чита" выступает во втором дивизионе России и занимает первое место в турнирной таблице зоны «Восток».
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