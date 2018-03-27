СК начал проверку по факту невыплаты зарплат игрокам лидера ПФЛ

"Следователи опрашивают футболистов и владельцев клуба. Затребованы необходимые документы, определяются объем задолженности и возможности работодателей по ее выплате", — цитирует Маркова ТАСС

По его словам, решение в отношении клуба будет принято по итогам разбирательств. На данный момент следователи намерены определить, насколько долго в «Чите» не выплачивают зарплаты футболистам.

"Чита" выступает во втором дивизионе России и занимает первое место в турнирной таблице зоны «Восток».