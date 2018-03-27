Строительство первой очереди нового зоопарка Перми завершат к концу лета

ПЕРМЬ, 27 марта. / ТАСС /. Строительство первой очереди нового зоопарка Перми завершится к концу лета. Об этом сообщает во вторник пресс-служба министерства строительства и архитектуры Пермского края.

"Строительство зоопарка разделено на две очереди и четыре этапа. Сейчас идет завершение работ первого этапа первой очереди. Завершить первую очередь планируется к концу лета. На данный момент отставание по первому этапу строительных работ составляет порядка 80 дней", — сообщили в минстрое.

Срок отставания в строительстве Пермского зоопарка составляет 87 дней. До этого подрядчика строительства зоопарка — компанию «РЖДстрой» — несколько раз штрафовали на 10 млн рублей за невыполнение ряда строительных работ в срок. Как заявлял ранее заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Олег Тони , к 1 марта 2018 года компания «РЖДстрой» «полностью войдет в график».

По данным минстроя, в рамках первой очереди в новом зоопарке возведут экспозиции «Обитатели гор», «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Страна обезьян и тропический рай», «Африканская саванна», административные здания и здания ветеринарной лечебницы. Предполагается, что зоопарк сможет принимать порядка 500 тыс. человек в год. Одновременно в нем смогут находиться более 1100 человек.

Строительство нового зоопарка началось в Перми в мае 2017 года. Госконтракт на выполнение работ первой очереди заключили в январе текущего года с АО «РЖДстрой». Зоопарк разместится на площади 25,4 га, стоимость работ по контракту составляет 1,833 млрд рублей.

Пермский зоопарк ведет свою историю с «Уголка живой природы», созданном в 1922 году при краеведческом музее, самостоятельной же организацией он стал в 1933 году. На сегодняшний день в зоопарке содержатся 202 вида животных. Парк занимает площадь в 1,95 га в историческом центре Перми возле Спасо-Преображенского кафедрального собора.