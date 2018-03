Евгений Свечников: Мне очень нравится, как играет Малкин

— Как вам работается в «Детройте»? — Все отлично, все потихонечку. Уже комфортнее становится. Я провел девять матчей за «Ред Уингз» в этом сезоне. Теперь получше знаю ребят, со всеми познакомился. У меня все хорошо.

Парни мне помогают адаптироваться. Особенно те, с кем я играл в «Гранд Рэпидз» (АХЛ). Все тут очень приятные. И все сделано для хоккея — ты только продолжай работать.

— Кто для вас в «Детройте» — как ролевая модель, как старший товарищ? — Таких назвать трудно. Но отмечу молодых — Дилан Ларкин Тайлер Бертуцци . Ну а Хенрик Зеттерберг ? Сколько лет он уже отыграл в «Детройте»! Нет одного игрока, за которым я слежу. Мне интересны все. Смотрю и стараюсь учиться.

Very special and best feeling to score my first NHL goal! So much grateful for my family, friends, especially teammates coaches and fans! Moment I will never forget ❤️ #LGRW 🐙🐙🐙

Публикация от Evgeny Svechnikov (@evgeny_svechnikov37)

21 Мар 2018 в 12:29 PDT — Никита Щербак из «Монреаля» недавно признался мне в интервью, что почти не помнит свой первый матч в НХЛ, свой первый гол. Так он волновался. А какие у вас были впечатления? — Я–то помню, как забил «Филадельфии». И это недавно было. Эмоции меня переполняли. Друзья поздравили, родители и вся семья. Я долго шел к этому голу, и ощущения в самом деле потрясающие. Это останется со мной на всю жизнь.

— В какой команде НХЛ вы мечтали играть в детстве? — Не было такой. Когда я выступал в России, у меня особо не было каналов, где смотреть матчи НХЛ. А когда попал на драфт, то о конкретной команде не думал. Лишь бы пробиться в лигу. И то, что я оказался в такой организации как «Детройт» — это большое счастье. Там выступала Русская Пятерка, это клуб из Большой Шестерки. Очень богатая история в НХЛ.

Евгений Малкин : Будем китайцев в хоккей приглашать, им русский паспорт давать?

— А на кого из больших игроков равнялись? — Я следил за Павлом Буре , когда он выступал. Сейчас мне нравится игра Евгения Малкина. Просматриваю его многие моменты, сам стараюсь повторить. Его игру, стиль. Очень большой игрок с высокой скоростью.

— Ваш брат Андрей Свечников — лучший бомбардир среди новичков в хоккейной лиге Онтарио. Вы часто общаетесь? — Конечно, мы очень близки. На днях Андрей приезжал ко мне на ужин с мамой. Они живут всего в часе езды. Я пытаюсь подсказать брату как можно больше всего. Потому что большая разница между юниорским хоккеем и НХЛ. Я рад, что Андрей проводит хороший сезон. А теперь у него плей-офф, и там нужно показать новый уровень.

— Два хоккеиста в семье — это не случайность. — Если бы не мои родители, не знаю, где бы я сейчас был. Они вложили все в наш хоккей. Все, что было — всю работу, все бессонные ночи и светлые дни. Даже описать не могу, как нам с братом помогли в развитии. Я буду благодарен за это всю жизнь.

— Вы играли в лиге Квебека. Нравится ли система подготовки юниоров в Канаде? — Мне больше нравится играть на маленьких площадках. Считаю, это лучше подходит моему стилю — больше борьбы, выигрывать, бросать. Мне очень нравится такой хоккей. И моему брату тоже.

А в каком возрасте уезжать за океан — слушайте, у каждого свой путь. Я выбрал свой и не буду никому советы давать. Вот так захотел, такая судьба. Я рад, что приехал сюда, что два года играл в Квебеке. Прошел через юниорскую лигу, через АХЛ.

No describing of this feeling… What a team. Calder Cup Champions 🏆🏆🏆

Публикация от Evgeny Svechnikov (@evgeny_svechnikov37)

16 Июн 2017 в 11:02 PDT — Где вы живете? — В Детройте в центре города. До клуба АХЛ ехать два часа. Если вызвали в фарм-клуб, то собрал вещи и сразу в дорогу. А вообще у меня большие цели. Хочу долго играть в НХЛ, мечтаю завоевать Кубок Стэнли. Конечно, выступать за сборную России, завоевать золото Олимпиады, чемпионата мира. Это мечта каждого хоккеиста, и я — не исключение.

— Какими видами спорта вы еще увлекаетесь? — Постоянно играю в баскетбол, футбол, пинг-понг. Когда есть возможность, играю всегда.

— На чемпионат мира по футболу поедете? — Да, ведь матчи будут в Казани. Там и схожу.