Олимпиада в Петербурге: На пиаре заработать или мир насмешить?

Питерская власть планирует подать заявку на проведение летней Олимпиады. Об этом заявил в конце минувшей недели губернатор Полтавченко. «Учитывая планы по возможному выдвижению Петербурга как города-кандидата на проведение летних Игр, считаю необходимым сохранение данного территориального ресурса для размещения объектов, способных принимать соревнования подобного уровня», — говорится в заявлении губернатора, размещенном на официальном сайте местного парламента.

Данное заявление — официальный ответ главы города на запрос депутата Дмитриевой. Речь в нем шла о земельном участке в Купчино, микрорайоне отдаленного от центра Фрунзенского района, где расположен Парк Интернационалистов. Питерцы принимали когда-то активное участие в его создании, собирали средства на памятник землякам, погибшим в Афганистане и других локальных войнах последних десятилетий.

За кусок земли в границах этого парка в последнее время идет нешуточная борьба. Кому-то пришло в голову возвести там «Центр океанографии и морской биологии с торгово-развлекательным комплексом и объектами спорта». Массовые протесты купчинцев против этого навороченного разными ненужными площадками «объекта» (океанариум в городе есть, торговых центров вообще перебор) вызвали у власти раздражение. И чем громче возмущение людей, тем упорнее держится она за свою сомнительную идею. Теперь, после депутатского запроса, «всплыла» вдруг Олимпиада.

О каких конкретно Играх мечтает питерский губернатор — 2032 года или лучше 2036-го — пока неясно Лучше, как нам говорят, в том смысле, чтобы наверняка выиграть гонку на звание столицы Игр. Хотя особой борьбы на этом «фронте» давно уже не наблюдается. Кандидатов в последние годы раз-два и обчелся. Известно, организация и проведение олимпийских состязаний дело затратное. Окупить затраты ещё никому не удалось. Не случайно среди тех, кто подает заявку, страны с потенциально сильной экономикой: Токио (примет летние Игры-2020), Пекин (Игры-2022), Париж в 2024, Лос-Анджелес-2028…

Впервые о желании принять ОИ заговорили на берегах Невы ещё в бытность мэром Анатолия Собчака , известного своими прожектами. В разгар разрухи, криминального беспредела, дефицита всего и вся Собчак пробил решение в Кремле. И в Питере началась настоящая вакханалия на тему «Игры-2004 на берегах Невы». Сколько бюджетных средств пропало без вести при подготовке к заявке — отдельная тема. Их, помнится, не жалели.

Закончилось, по счастью, уже на первой стадии голосования в МОК. Решающее слово было за… Томасом Бахом , тогда главным инспектирующим. Ваш корреспондент была в числе аккредитованных штабом по подготовке города к продвижению олимпийской заявки (примерно так он назывался). Ездила с группой Баха все те дни, что она была у нас. Ни одного доброго слова в адрес города-претендента не услышала. Бах кривился, раздражался. В разговорах с журналистами первым делом говорил о «процветающей коррупции и засилье криминала в городе». Мы только диву давались: откуда такая осведомленность? Небезызвестный сейчас Виталий Мутко успокаивал прессу: впереди, мол, ещё прием для гостей, театр, подарки. Не помогли.

И вот — новый заход.

В Смольном, видимо, посчитали, что живем мы теперь хорошо. По сравнению с началом 1990-х, когда без талонов не купить было ни хлеба, ни мыла, безусловно, лучше. Видимо, пенсии в самом возрастном городе страны, каковым много лет является Петербург, достойные: на конец 2017 года в среднем 13600 рублей. В текущем году обещают увеличить аж на 500 (пятьсот) рублей. Средний заработок — 42000 руб. При стремительно растущих квартплате, лекарствах, ценах в магазинах.

— Да причем тут всё это, — с явным раздражением реагирует на вопрос о «питерских Играх» Николай Валуев , депутат ГД РФ , в недавнем прошлом профессиональный боксер. — Такие соревнования, как Олимпиада — большое счастье для города и его жителей, для страны в целом! И я буду несказанно рад, если удастся получить право на их проведение.

«СП»: — Не пугает тот жесткий прессинг, который организовали против нас на Западе?

— Нисколько не пугает. Нам не привыкать, пробьемся.

«СП»: — А откуда взять деньги, Николай, на реконструкцию имеющихся арен, возведение новых? Пятимиллионный Питер не богат на спортсооружения мирового уровня. Не говоря уже о том, что те, что есть, задействованы в основном для проведения концертов и ярмарок, соревнований даже всероссийских, проводится немного.

— Лишним ни один стадион не будет. И в будущем станем пользоваться ими, я уверен, регулярно. К примеру, стадион «Петровский» (там проводит сейчас домашние матчи футбольная команда «Тосно» — авт.), сможет после реконструкции принимать международные легкоатлетические турниры.

«СП»: — Да ведь Международная легкоатлетическая федерация лишила нашу российскую права на участие в соревнованиях!

— Они там, на Западе, могут, конечно, запрещать нам все, что угодно. Нам от этого, что называется, ни жарко, ни холодно. Сейчас пытаются запретить болельщикам ехать в Россию на мировой футбольный чемпионат. Вряд ли это удастся. Билеты на матчи успешно продаются. А то, что не поедут сами запрещающие, чиновники разного уровня в составе официальных делегаций, так это их проблемы.

Но дело не только в финансовых затратах. Трудно найти сегодня в мире, а тем более в самой России человека, который бы не слышал о беспрецедентном давлении «западных партнеров» на отечественный спорт. Не успели мы отойти от «предолимпийского шоу» МОК с недопущением ведущих атлетов, в том числе, паралимпийцев, к Играм-2018е, как новый прессинг — футбольный. Затем на другие спортивные федерации.

Тут как тут WADA . Не дает затихнуть страстям. С её подачи несколько месяцев назад прошла поправка в Международный стандарт соответствия антидопинговому кодексу. Согласно ей, с 1 апреля 2018 года заявки на проведение международных спортивных мероприятий будут приниматься только от стран, с полноценно действующими национальными антидопинговыми агентствами. А РУСАДА, как известно, дисквалифицирована до признания РФ государственного вмешательства в допинг-дела.

Правда, запретить что-либо WADA не может. Нет у неё таких полномочий. Международные федерации по видам спорта, как и МОК, сами решают, где и что им проводить.

— Информация о запрете принимать россиянам у себя в стране международные турниры неверна, — ответила на звонок корреспондента «СП» Ирина Роднина , трехкратная олимпийская чемпионка, депутат ГД РФ. — Растиражировали её либо далекие от спорта СМИ, либо желающие раздуть пожар противостояния в спорте высших достижений. Речь в заявлении WADA о запретах шла в то время, когда наш Олимпийский комитет временно лишился аккредитации. Почти сразу после Игр в Пхёнчхане она была возвращена. Всё, никаких табу!

«СП»: — А что скажете, Ирина Константиновна, о желании администрации Петербурга подать заявку на проведение летних Игр?

— Я только сегодня утром (в понедельник — авт.) вернулась из командировки за рубеж и пока ещё об этом не слышала. Нужно понять, что там к чему. Но по опыту Сочи-2014 могу сказать, что заявку на зимнюю Олимпиаду Россия подавала трижды. И всякий раз нас чуть ли не последними словами крыли за это. Причем, наши, российские СМИ. Чем только не пугали — начиная от полного государственного банкротства до провала в подготовке к соревнованиям, в их организации. Итог вы знаете: лучшая по всем статьям в ХХI веке Олимпиада.

Между тем, во Всемирном антидопинговом агентстве заявили о готовности обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если федерации не будут расследовать дел наших атлетов. Глава отдела WADA Гюнтер Юнгер сообщил об обнаружении более чем шестидесяти случаев нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами. Правда, как сам подтвердил, оригинальных допинг-проб у агентства нет.

Опровергают в этой организации и достаточность олимпийской аккредитации для того, чтобы принимать у себя европейские и мировые чемпионаты. «В соответствие с поправками в кодекс WADA… международные федерации будут обязаны осуществлять прием заявок на проведение чемпионатов мира и других международных событий только из стран, где… национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу», — заявила Мэгги Дюранд, менеджер WADA по связям с общественностью.

Совете Федераций РФ заговорили было о возможности введения санкций со стороны России против членов WADA. Но Кремль оставил данное заявление сенатора Климова без комментариев. На том и закончилось.

Корреспондент «СП» связалась с нашим постоянным экспертом — юристом, доктором наук, заведующим профильной кафедрой Университета физкультуры им. Лесгафта Андреем Смирновым , и попросила его внести ясность в обсуждаемую ситуацию, а также прокомментировать возможную подачу Петербургом заявки на проведение Олимпиады.

«СП»: — Александр Александрович, с какой стати WADA угрожает спортивным федерациям? Разве они не сами решают, что и где им проводить?

— Сами-то сами, но уж больно сильно продолжает давить Всемирное антидопинговое агентство.

«СП»: — При том, что не имеет никакого юридического права кому-либо что-либо указывать, тем более, требовать?

— У WADA по американским законам есть право верховенства в принятии решений, вот в чем проблема. Мы с вами имели возможность убедиться в этом перед Олимпиадой в Пхёнчхане. Мнение руководителей данной организации главенствовало, по крайней мере, в отношении россиян. А наши спортивные руководители все разводили руками: как? Почему? Без устали извинялись.

«СП»: — Ещё не хватало, чтобы признали, то есть, приписали себе грех некоторых своих неумных чиновников в истории с допинг-тестами.

— Кремль, хочется надеяться, не пойдет на это, иначе просто подпишет смертный приговор всему российскому спорту. На самом деле давно нужно понять: в мировом спорте, как вообще в современном мире, главенствует иная, чем у нас правовая система. Нашей власти необходимо изучить её досконально, присоединиться к ней. А она, между прочим, даёт немалые преференции в таких вот делах, как допинговое. Пока не восстановим свое место в международном праве, так и будем, извините, пресмыкаться.

«СП»: — И что, никто не может сегодня заткнуть WADA, которое взялось уже указывать федерациям, даже грозит им судом?

— Теоретически может сделать это МОК. Но не делает. Так как сам находится под давлением. Вот Госдеп , например, может. Все делается сейчас на Западе для того, чтобы уничтожить российский спорт. Или, как минимум, свести его к уровню стран-карликов. Во всем ищут и будут продолжать искать вину Кремля. Это вот как с трагедией в Кемерово, где в пожаре погибли десятки людей. Из-за рубежа уже кричат: виноват Путин! У них там во всем виноват наш президент.

«СП»: — Как относитесь к желанию Смольного провести в Петербурге летнюю Олимпиаду?

— Кто ж позволит нам её принять? А выставлять себя в качестве кандидата только ради пиара, чтобы покрасоваться? Дорогое удовольствие!