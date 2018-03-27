Ещё
Белорусский вице-премьер прибыл во Вьетнам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Белорусский вице-премьер прибыл во Вьетнам 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Вчера заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко прилетел во Вьетнам c официальным визитом, сообщает агентство БЕЛТА
Визит продлится до 30 марта. За это время Семашко встретится с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом, премьер-министром Нгуен Суан Фуком, а, также, с председателями Народного комитета провинции Хынгйен и Народного комитета Ханоя. Ожидаются переговоры с руководством ряда компаний — Mekong Machinery, Vinacomin, Transerco, Nikken Sekkei Civil Engineering, Au Viet Industry, а, также, посещение производственной площадки завода по сборке грузовых автомобилей СП «МАЗ Азия».
Вьетнам является одним из главных экономических партнеров Беларуси в регионе. Ожидается, что к 2019 году товарооборот между странами достигнет $500 млн Беларусь экспортирует во Вьетнам продукцию своих сельскохозяйственной, машиностроительной и металлургической отраслей, покупая в социалистической республике рис, морепродукты, фрукты, чай, кофе, специи, орехи, каучук, одежду и офисную технику. Любопытно, что на купюре в 200 донгов изображен трактор «Беларусь».
Источник: БЕЛТА
Вьетнам сегодня: последние новости
Сотни уток перегородили дорогу во Вьетнаме (видео) Вьетнамка победила на конкурсе красоты среди транссексуалов Формула-1 во Вьетнаме может пройти уже в 2020 году, сказал Экклстоун
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России73
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас48
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ1
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Овечкин признан первой звездой НХЛ2
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение