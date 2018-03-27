Белорусский вице-премьер прибыл во Вьетнам

Вчера заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко прилетел во Вьетнам c официальным визитом, сообщает агентство БЕЛТА

Визит продлится до 30 марта. За это время Семашко встретится с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом, премьер-министром Нгуен Суан Фуком, а, также, с председателями Народного комитета провинции Хынгйен и Народного комитета Ханоя. Ожидаются переговоры с руководством ряда компаний — Mekong Machinery, Vinacomin, Transerco, Nikken Sekkei Civil Engineering, Au Viet Industry, а, также, посещение производственной площадки завода по сборке грузовых автомобилей СП «МАЗ Азия».

Вьетнам является одним из главных экономических партнеров Беларуси в регионе. Ожидается, что к 2019 году товарооборот между странами достигнет $500 млн Беларусь экспортирует во Вьетнам продукцию своих сельскохозяйственной, машиностроительной и металлургической отраслей, покупая в социалистической республике рис, морепродукты, фрукты, чай, кофе, специи, орехи, каучук, одежду и офисную технику. Любопытно, что на купюре в 200 донгов изображен трактор «Беларусь».

Источник: БЕЛТА