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Нина Мозер: «Столбова и Климов могли бы взять медаль Олимпиады»
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Нина Мозер: «Столбова и Климов могли бы взять медаль Олимпиады» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Тренер российского дуэта Ксении Столбовой и Федора Климова Нина Мозер считает, что пара могла побороться за медали Олимпиады-2018, если бы была туда допущена, сообщает «Р-Спорт». Ксения Столбова не получила допуск на Игры по решению МОК. 4 года назад на Олимпиаде в Сочи пара взяла золото в командном турнире и серебро — в индивидуальном.
— Если помечтать и представить, что Столбова с Климовым добрались до Пхенчхана допущенными и здоровыми, что бы это было? Трагедия или медаль?
— Если учитывать их характер, то как раз могла бы быть медаль.
— А у них как дела с ресурсом?
— Вот их перспективы я бы совсем не хотела обсуждать, потому что вложила в них столько сил, что… Мы поехали к остеопату Хорхе Фернандесу, я максимально сделала все, чтобы они были готовы к этому сезону. По тому, как пара подходила последние полгода, я реально осознавала, что мы идем в правильном направлении. И чемпионат Европы это подтвердил. Я весь сезон им твердила одно: ребята, мы готовимся к Олимпийским играм. И когда это все оборвалось, у меня наступила пустотень.
— Ответа на вопрос, почему Столбову не допустили до Олимпиады, не нашли?
— Нет.
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