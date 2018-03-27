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Воронежские самолётостроители приняли участие в чемпионате рабочих профессий
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Воронежские самолётостроители приняли участие в чемпионате рабочих профессий 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
На Воронежском авиационном заводе прошёл IV чемпионат рабочих профессий.
Более 100 начинающих и опытных специалистов рабочих и инженерных специальностей соревновались в 9 компетенциях. В их числе фрезеровщики, токари, сварщики. Сначала участникам необходимо было ответить на несколько десятков вопросов, а затем у станка продемонстрировать, как теорию применять на практике — лучше и быстрее остальных. Например, по чертежу изготовить деталь с нуля. В каждой компетенции экспертное жюри отбирает два победителя. Они отправятся защищать честь завода на Всероссийском этапе чемпионата рабочих профессий по стандартам WorldSkills Объединённой авиастроительной корпорации. Воронежские самолётостроители в общекомандном зачёте в целом по корпорации сейчас занимают второе место. Для студентов профильного техникума и ВГПУ — есть шанс заявить о себе и найти работу на ВАСО. Для опытных специалистов — повысить свой разряд и, тем самым, получить прибавку к зарплате. — Будущее сейчас как раз за технарями, которые сейчас в том числе стояли в этом строю. Профессии с каждым годом становятся всё сложнее, требуют больше навыков, больше компетенций. И это интересно на самом деле. У нас нет отбоя от желающих идти на специальность оператора станков с числовым программным управлением, как токари и фрезеровщики. У нас элита нашего завода — это сборочное производство, агрегатная сборка, — отметил директор по персоналу ПАО «ВАСО» Александр Неведров.
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