Воронежские самолётостроители приняли участие в чемпионате рабочих профессий 

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Воронежцы сняли на видео краснокнижного дятла за «обедом»

Безработный или директор кадрового агентства. Кто станет мэром Воронежа

Воронежская гимнастка взяла «золото» на этапе Кубка мира в Великобритании