Черчесов еще у Франции не выигрывал. История противостояния

Вспоминаем предыдущие встречи сборных России и Франции. Их было шесть. В двух победили наши — накануне и после чемпионата мира 1998 года, завершившегося триумфом «трехцветных».

ЧЕРЧЕСОВ ОТБИЛ ПЕНАЛЬТИ, КАРПИН — НЕ ЗАБИЛ

1993 год. Товарищеский матч 28 июля 1993 года. Кан. «Мишель д’Орнано». 22 000 зрителей

Франция — Россия — 3:1 (3:1)

Голы: Созе, 17 — 1:0. Кантона, 20 — 2:0. Блан, 23 (в свои ворота) — 2:1. Папен, 37 — 3:1 Франция: Мартини (Лама, 46), Рош, Пети (Гравлен, 80), Боли (Догон, 61), Блан, Ле Гуен, Дешам, Созе (Педрос, 85), Папен, Мартен (Лизаразю, 65), Кантона

Нереализованные пенальти: Папен, 37 (вратарь). Карпин, 60 (вратарь)

В той игре приняли участие нынешние главные тренеры команд — Станислав Черчесов и Дидье Дешам . У французов уже тогда была выдающаяся команда, которую, правда, на ЧМ-1994 сенсационно не пустили болгары во главе с Христо Стоичковым. При счете 2:1 в пользу «трехцветных» Черчесов справился с ударом Жан-Пьера Папена с 11-метрового. Однако обладатель «Золотого мяча»-1991 успел на добивание. Повторный шанс вернуть россиян в игру упустил Валерий Карпин. Он тоже не реализовал пенальти. Но, в отличие от Папена, добить мяч в сетку ворот Бернара Лама не смог.

РЕКОРДНЫЙ ГОЛ ЮРАНА И ПРОЩАНИЕ С КАНЧЕЛЬСКИСОМ

1998 год. Товарищеский матч 25 марта 1998 года. Москва. «Динамо». 7000 зрителей

Россия — Франция — 1:0 (1:0)

Гол: Юран , 2 Россия: Филимонов , Хлестов, Никифоров (Ковтун, 67), Чугайнов, Яновский, Юран (Харлачев, 76), Онопко (к), Канчельскис (Хохлов, 46), Аленичев, Колыванов, Герасименко

Франция: Летизи, Пети (Канделя, 46), Лебеф, Тюрам, Десайи, Джоркаефф, Дешам (к) (Богоссян, 46), Диомед, Гиварш, Лямуши (Пирес, 75), Карамбе (Келлер, 63)

Матч с будущими чемпионами мира собрал на стадионе «Динамо» всего 7000 зрителей — мало по любым меркам и в любые времена. Игра проходила на размокшем поле, на котором игроки обеих команд постоянно проскальзывали. Сергей Юран забил уже на второй минуте после чудовищной ошибки вратаря Лионеля Летизи . Этот мяч долгое время оставался самым быстрым в истории сборной России, пока рекорд не побили сначала Дмитрий Кириченко (в 2004 году), а потом Александр Кокорин (в 2013-м).

За нашу команду тогда дебютировал Александр Филимонов. А вот Андрей Канчельских, наоборот, попрощался со сборной. «Я просто устал», — объяснил свое решение полузащитник «Фиорентины».

СОЛО ЗИДАНА В «ЛУЖНИКАХ»

Евро-2000. Отборочный турнир 10 октября 1998 года. Москва. «Лужники». 32 500 зрителей

Россия — Франция — 2:3 (1:2)

Голы: Анелька, 13 — 0:1. Пирес, 28 — 0:2. Яновский, 45 — 1:2. Мостовой, 55 — 2:2. Богоссян, 81 — 2:3 Россия: Овчинников, Хлестов, Варламов, Онопко (к), Яновский, Аленичев (Семак, 70), Карпин, Титов, Тихонов, Мостовой, Бесчастных (Герасименко, 60)

Франция: Лама, Тюрам, Блан, Десайи, Лизаразю, Пети (Богоссян, 47), Дешам (к), Джоркаефф (Вьейра, 54), Зидан , Анелька (Верэль, 86), Пирес

Нереализованный пенальти: Блан, 90 На этот раз французы пожаловали в Москву в ранге чемпионов мира. А команда Анатолия Бышовца переживала не лучший период, который обернулся шестью поражениями подряд и отставкой известного специалиста. Тем не менее против «трехцветных» наши опять смотрелись неплохо.

Зато на 90-й минуте Лоран Блан не переиграл Овчинникова с «точки», угодив в перекладину. Наши вратари против французов в ударе. Ждем сегодня геройств от Андрея Лунева

ПАНОВ ПОКОРИЛ ПАРИЖ

Евро-2000. Отборочный турнир 5 июня 1999 года. Сен-Дени. «Стад де Франс». 78 788 зрителей

Франция — Россия — 2:3 (0:1)

Голы: Панов, 38 — 0:1. Пети, 48 — 1:1. Вильтор, 53 — 2:1. Панов, 75 — 2:2. Карпин, 86 — 2:3 Франция: Бартез, Канделя (Пирес, 87), Тюрам, Пети, Блан, Джоркаефф (Богоссян, 90), Дешам (к), Десайи, Анелька, Вильтор, Дюгарри (Вьейра, 60)

Россия: Филимонов, Хлестов, Варламов, Семак (Бесчастных, 60), Смертин, Мостовой (Хохлов, 26), Онопко (к), Карпин, Титов, Панов, Тихонов (Цымбаларь, 72)

Главной победой в истории сборной России мы считаем четвертьфинал Евро-2008 против голландцев. Но, пожалуй, самый яркий успех — это все-таки выигрыш у французов в Сен-Дени в 1999-м. Тогда команда Олега Романцева пыталась наверстать упущенное при Бышовце — и ей почти это удалось. Увы, уже потом случилась трагедия Филимонова с голом Андрея Шевченко , однако то была совсем другая история…

А в Париже пробил звездный час Александра Панова . «Малыш, который обыграл великую Францию» — с такими заголовками вышли на следующее утро местные газеты. Из двух голов форварда «Зенита» особенно хорош был второй, забитый сумасшедшим ударом в ближнюю «девятку». А победный мяч записал в свой актив Карпин…

Если бы не последующий ляп Филимонова в дуэли с Шевченко, та победа над Францией принесла бы нам путевку на Евро. Впрочем, в памяти болельщиков она все равно осталась навсегда.

СТЕНКА НА СТЕНКУ В ПОДТРИБУНКЕ

2002 год. Товарищеский матч 17 апреля. Сен-Дени. «Стад де Франс». 78 294 зрителя

Франция — Россия — 0:0 Франция: Бартез, Тюрам, Лебеф (Кристанваль, 46), Десайи (к), Лизаразу (Кандела, 79), Вьейра, Пети (Богоссян, 62), Зидан, Джоркаефф (Марле, 62), Анри, Анелька (Мику, 82)

Несмотря на счет, эта игра тоже запомнилась. После финального свистка в тоннеле к раздевалкам едва не вспыхнула драка стенка на стенку. По рассказам очевидцев, Зидан нагнал Виктора Онопко и ударил сзади. В почку, кулаком. Завязалась потасовка — а сам великий француз шмыгнул в сторонку. Повздорили и Карпин с Патриком Вьейра…

«На поле завелись, повздорили — с кем не бывает? — вспоминал позже Карпин. — Потом помирились в тот же вечер. Французы на дискотеку поехали, нас тоже пригласили. Зидан подошел: «Все о’кей?» — «Ноу проблем». Выпили по бокалу и разошлись».

Выходит, уже тогда можно было спрогнозировать инцидент с Зиданом и Марко Маттерацци в финале ЧМ-2006?

«РАЗМЯЛИСЬ НА РУССКИХ»

2016 год. Товарищеский матч 29 марта 2016 года. Сен-Дени. «Стад де Франс». 65 000 зрителей

Франция — Россия — 4:2 (2:0)

Голы: Канте, 8 — 1:0. Жиньяк, 38 — 2:0. Кокорин, 56 — 2:1. Пайет, 64 — 3:1. Жирков, 68 — 3:2. Коман, 76 — 4:2 Франция: Льорис (к), Санья, Варан, Сако, Эвра (Матье, 46; Динь, 54), Диарра, Канте, Погба (Сиссоко, 69), Гризманн (Пайет, 62), Жиньяк (Жиру, 79), Марсьяль (Коман, 46)

Россия: Акинфеев (Лодыгин, 46), Кузьмин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Жирков (Смольников, 69), Дзагоев, Широков (к) (Мамаев, 70), Головин (Глушаков, 80), Кокорин (Смолов, 80), Дзюба, Шатов (Самедов, 88)

Два года назад мы приехали в гости к будущим хозяевам чемпионата Европы — примерно как французы к нам сейчас. Авторитет у команды Леонида Слуцкого был не высок, но борьбу «трехцветным», в рядах которых уже блистали Поль Погба и Антуан Гризманн , она навязала.

«Размялись на русских» — подытожила 4:2 французская пресса. Спустя пару месяцев команда хозяев проиграла финал Евро Португалии. А мы провели худший групповой турнир в истории.

Интересно, кто и на ком будет разминаться сегодня?