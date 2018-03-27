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Сборная Омской области по рыболовному спорту отправляется на Кубок России
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Сборная Омской области по рыболовному спорту отправляется на Кубок России 

Советский спорт 1 час назад
Ответственный старт по ловле на мормышку со льда пройдет в Кургане с 28 марта по 1 апреля.
«Полем битвы» рыболовов станет Орловское водохранилище — пруд-охладитель Курганской ТЭЦ. По оценке организаторов, это водоем шириной до 3 км, без течения с илистым и илисто-песчаным дном. Толщина льда в это время года обычно 60-70 см. Видовой состав рыб — уклейка, плотва, ерш, окунь, карась, карп, лещ, щука, судак, толстолобик, ротан, линь, елец и язь. На мормышку у спортсменов больше шансов выловить окуня, плотву или ерша.
Торжественное открытие соревнований пройдет 30 марта в 17:00.
На сегодняшний день о желании принять участие в турнире заявили около трех десятков команд со всей страны. От Омской области в Курган отправятся спортсмены-перворазрядники Андрей Фёдоров, Игорь Пегасин, кандидаты в мастера спорта Игорь Кулик, Дмитрий Павлов, Валерий Скрягин и Виктория Бурмистрова. Кроме того, на Кубок России поедет судья третьей категории Федор Данилов.
— Отправляемся в путь с хорошим настроем и серьезными задачами. Главная цель — получить звания мастеров спорта, — прокомментировал выезд Дмитрий Павлов.
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