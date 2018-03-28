Приморская розница затоварена дешёвой водкой сомнительного происхождения

Это ещё и продукт массового потребления, который, к сожалению, не всегда бывает качественным. Тому свидетельство печальная статистика здравоохранения. В Приморье в прошлом году жертвами суррогатного алкоголя стали 500 человек, из них 71 скончался. В 2016-м это соотношение составляло 537 к 91, в 2015-м из 613 отравившихся некачественным спиртным 71 бедолага ушёл в мир иной. Налицо тревожная стабильность.

Контрафакт завозят тоннами

При этом большинство жертв алкогольной смертности не хронические алкоголики, а обычные граждане, принимающие на грудь по выходным и праздникам либо просто для поднятия настроения. Пить или не пить и что пить, каждый решает сам. Между тем ситуация с суррогатным и контрафактным алкоголем в крае настолько обострилась, что этой проблеме был посвящён круглый стол, состоявшийся на днях в администрации Приморья. В нём участвовали представители власти, здравоохранения, торговли, прокуратуры , правоохранительных и налоговых органов , таможни, производители алкогольных напитков.

— Проблема регулирования регионального рынка алкогольных напитков, их качества требует каждодневного контроля, — считает врио вице-губернатора Валентин Дубинин . — Сегодня в край тоннами завозится и реализуется неучтённая алкогольная продукция, в том числе сомнительного качества, провоцирующая плохие последствия для здоровья граждан. В каждом районе есть лицензированные магазины, где не исключена продажа «левой» продукции. Много подпольных торговых точек. Думаю, мы наведём порядок вместе с заинтересованными и отвечающими за это направление людьми.

— У власти, бизнесменов и всех здравомыслящих граждан нет времени ждать, когда в магазинах перестанут продавать палёную водку, а в край прекратят завозить контрафактный алкоголь, — говорит врио вице-губернатора Приморья Константин Богданенко . — Процесс этот долгий, и я боюсь, что мы можем не дожить до этого момента. Поэтому регулирующая и управляющая роль государства на рынке алкогольных напитков должна присутствовать.

Вкус и цена «серой» водки

Контрафактный алкоголь условно можно разделить на три категории. Первая — фальсификат или подделки известных федеральных брендов, вытесненные из лицензированной розницы в 2016 г. после ввода в России единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС). Она позволяет государству контролировать производство и продажу алкоголя в стране.

Вторая категория — суррогаты, изготовленные кустарным производством. Их продают в 5-литровых канистрах и других ёмкостях. И третья — спиртосодержащие жидкости, косметические средства и медицинские настойки, например «Пушистик» и «Боярышник», сгубившие не один десяток россиян. Эту отраву реализуют в основном через интернет и нелицензированную розницу.

— Наибольшая проблема рынка — винно-водочная продукция, изготовленная на производстве с формальными признаками легальности, — рассказал директор по алкогольному направлению компании BELUGA GROUP VOSTOK Александр Крачковский. — С наклеенной настоящей акцизной маркой, позволяющей проходить первичный контроль ЕГАИС, но с которой не уплачен акциз. Такую водку называют серой или схемной и продают сегодня в рознице от 205 до 220 рублей за 0,5 литра.

В феврале 2016 г. в Кабардино-Балкарии прошла масштабная межведомственная силовая операция, санкционированная президентом России. Её целью стала ликвидация производства нелегального алкоголя и пресечение коррупционных схем, позволявших уводить из бюджета огромные суммы. Итог — 11 уголовных дел в отношении нескольких заводов, оптовых организаций и крупнейшей российской алкогольной компании «Статус-групп». Главный результат операции — выявление фактов неуплаты акцизных платежей на 24 млрд руб. Продукция данной фирмы продавалась по всей стране, включая Приморье, по минимальным розничным ценам.

Алкогольный контрафакт представляет не только угрозу жизни и здоровью людей, но и наносит огромный урон экономике страны и добросовестным производителям. К примеру, знаменитый завод «Уссурийский бальзам», входящий в состав холдинга BELUGA GROUP, только в прошлом году перечислил в бюджеты различных уровней свыше 2,6 млрд руб., из которых в краевую казну свыше 1,3 миллиарда. И если бы не схемная продукция, то налогов предприятие заплатило гораздо больше.

Выход есть, понимания нет — Расцвет схемного алкоголя начался в 2014 г., когда снизили минимальную розничную цену на водку с 220 до 185 руб., сегодня это 205 руб. Решение приняли без уменьшения акцизной ставки и НДС, которые в совокупности составляют 130 руб. Легальные производители оказались вне зоны рентабельности, по сути, отгружая свою продукцию с нулевой прибылью или даже себе в убыток, — продолжил Александр Крачковский.

По мнению производителей спиртного, сегодня справедливая минимальная цена водки в магазине не может быть ниже 240 руб., с учётом торговых наценок. Это минимальная, экономически оправданная цена, позволяющая добросовестной компании выпускать безопасный и качественный продукт и не оказаться за гранью рентабельности.

Между тем в Приморье во многих региональных торговых сетях и дискаунтерах реализуется водка на 20-35 рублей дешевле. Что не может не вызвать сомнений в её легальности и качестве. Единственное исключение — это продукция местных производителей, которые зачастую продают водку дешевле себестоимости, чтобы удержать долю на полке.

— Чтобы изменить к лучшему ситуацию на алкогольном рынке Приморья, сохранить производство и увеличить собираемость налогов в бюджеты всех уровней, необходимо проверить законность коммерческой деятельности предприятий оптовой и розничной торговли в части распространения завозного алкоголя, реализуемого по заведомо низким ценам, — озвучил Александр Крачковский за круглым столом позицию компании.

По мнению экспертов алкогольного рынка, бороться со схемным алкоголем на краевом уровне правоохранительные органы сегодня не могут, так как подобная дешёвая продукция продаётся с настоящими акцизными марками и поступает в Приморье из других регионов страны. Поэтому единственный выход заключается в пересмотре минимальных цен на алкоголь и системной борьбе с поставщиками и получателями легальных акцизных марок «мимо кассы» по примеру спецоперации в Кабардино-Балкарии. Но на региональном уровне краевые власти могут активно проводить «разъяснительную работу» с руководителями розничных сетей и оптовых компаний на предмет нежелательности ввоза и реализации схемного алкоголя по 205-220 руб. за бутылку ёмкостью 0,5 л ввиду несоответствия такой цены экономическим реалиям. И рекомендовать не принимать на реализацию любую алкогольную продукцию, ценообразование и происхождение которой вызывают сомнения в её легальности. Необходимо также настроить владельцев крупных розничных сетей на более тесное сотрудничество с легальными производителями на приемлемых коммерческих условиях.

КСТАТИ