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В сборной России — три боксера из 33 региона
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В сборной России — три боксера из 33 региона 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы администрации Владимирской области, видео из социальной сети «ВК»
Боксеры 33 региона отлично выступили на первенстве России среди 13-14-летних, которое прошло с 19 по 26 марта в Анапе. Конкуренция была нешуточная. За медали боролись 460 спортсменов (328 юношей и 132 девушки) со всей страны.
В копилке наших боксеров — сразу три медали. Не потерпела ни одного поражения и получила золотую медаль Алина Сафина из Кольчугино, выступающая в категории до 63 килограммов.
Яна Никифорова из Киржача (категория до 42 килограммов) смогла дойти до финала, где уступила своей сопернице. В итоге Яна получила серебряную медаль.
Еще оду серебряную медаль в копилку нашей команды принес Андрей Пахомов, выступающий в категории до 52 килограммов.
По итогам первенства, все три призера из Владимирской области (Пахомов, Никифорова, Сафина) были включены в сборную России, которой предстоит побороться за медали чемпионата Европы.
Еще двое ребят из Владимирской области (Илья Коротков и Вера Ульянова) чуть-чуть не дотянули до уровня сборной, заняв в своих категориях 4-е и 5-е место соответственно.
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