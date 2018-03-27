В сборной России — три боксера из 33 региона

Фото пресс-службы администрации Владимирской области, видео из социальной сети «ВК»

Боксеры 33 региона отлично выступили на первенстве России среди 13-14-летних, которое прошло с 19 по 26 марта в Анапе. Конкуренция была нешуточная. За медали боролись 460 спортсменов (328 юношей и 132 девушки) со всей страны.

В копилке наших боксеров — сразу три медали. Не потерпела ни одного поражения и получила золотую медаль Алина Сафина из Кольчугино, выступающая в категории до 63 килограммов.

Яна Никифорова из Киржача (категория до 42 килограммов) смогла дойти до финала, где уступила своей сопернице. В итоге Яна получила серебряную медаль.

Еще оду серебряную медаль в копилку нашей команды принес Андрей Пахомов, выступающий в категории до 52 килограммов.

По итогам первенства, все три призера из Владимирской области (Пахомов, Никифорова, Сафина) были включены в сборную России, которой предстоит побороться за медали чемпионата Европы.