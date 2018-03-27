«Яндекс» провёл всероссийскую контрольную по математике

«Яндекс» провел всероссийскую контрольную по математике «Что и требовалось доказать» 27 марта.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе компании, 10 задач можно было решить онлайн или в одном из 23 учебных заведений России.

В этом году контрольную на оценки четыре и пять выполнили 44% участников, в 2017 году — 31%.

Чтобы получить пятёрку нужно было решить девять задач.

С «боевой» версией работы справились 75% участников, из которых на «отлично» написали — 21%; на четверку — 23%, на тройку — 31%. На ее выполнение отводился час. Отличники справились с заданиями за 33 минуты, хорошистам понадобилось — 44, троечникам — 46.

По данным «Яндекса», мужчины выполнили работу лучше. На четыре и пять написали 48% представителей сильного пола, у женщин этот показатель — 39%. Отличников и двоечников больше всего было среди участников до 18 лет.

Среди российских городов, где контрольную писали не меньше 100 человек, лучшие результаты в Нижнем Новгороде — пятёрки и четвёрки здесь получили 54,2% участников. На втором месте Казань — 52,3%, на третьем — Тюмень 52,2%. Волгорад в тойку лидеров в 2018 году не вошел.