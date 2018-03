Американец нашел старую видеокассету и стал жертвой мема-розыгрыша 

Пользователь Twitter из любопытства купил в комиссионном магазине кассету с интригующей подписью «Сюрприз» и обнаружил, что на ней записан вирусный ролик. Своей находкой он поделился с подписчиками.

«Я нашел в комиссионке видеокассету, на которой был лишь ярлык «Сюрприз!» Я решил, что проверю ее, потому что у меня есть магнитофон и телевизор. Просто… Просто посмотрите», — прокомментировал пользователь видеозапись своего эксперимента.

Судя по ролику, на кассете оказался клип Рика Эстли (Rick Astley) на песню Never gonna give you up. Таким образом, пользователь стал жертвой рикролла — розыгрыша-мема, который предполагает замену ответа по существу записью этого известного трека.