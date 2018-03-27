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Американец нашел старую видеокассету и стал жертвой мема-розыгрыша
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Американец нашел старую видеокассету и стал жертвой мема-розыгрыша 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Пользователь Twitter из любопытства купил в комиссионном магазине кассету с интригующей подписью «Сюрприз» и обнаружил, что на ней записан вирусный ролик. Своей находкой он поделился с подписчиками.
«Я нашел в комиссионке видеокассету, на которой был лишь ярлык «Сюрприз!» Я решил, что проверю ее, потому что у меня есть магнитофон и телевизор. Просто… Просто посмотрите», — прокомментировал пользователь видеозапись своего эксперимента.
Судя по ролику, на кассете оказался клип Рика Эстли (Rick Astley) на песню Never gonna give you up. Таким образом, пользователь стал жертвой рикролла — розыгрыша-мема, который предполагает замену ответа по существу записью этого известного трека.
Видеозапись с пранком собрала более полутора миллионов просмотров. Многих подписчиков публикация привела в восторг, однако некоторые предостерегали прочих от повторения подобных экспериментов. По ироничному замечанию комментаторов, «это проклятие» распространяется именно через призывы смотреть странные и непонятные видеозаписи. «Вот почему Twitter должен развивать свою систему распознавания контента», — пошутил один из юзеров. Еще один подписчик порекомендовал автору публикации отправить кассету по почте на случайный адрес, чтобы продолжить распространение розыгрыша.
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