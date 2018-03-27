«Мне нужны фотографии Человека-паука»: 10 редких коллекционных вещей, которые можно найти в магазине «Geek Пик»

— Взаимодействовать с комиксами я стал в раннем детстве. Первыми комиксами, с которыми я познакомился, были «Человек-Паук» и «Люди-Х». В те времена их выпускало издательство ЭКСМО. Выходили они в непривычной для современных потребителей форме «синглов», в виде тонких, 12-и страничных журналов, по два-три за неделю и стоили порядка 20-30 рублей. Какие были времена!

Окончательно в гик-культуру я влился с выходом первой полноценной экранизации комиксов по Человеку-пауку в 2001 году с Тоби Магуайром в главной роли. Вот тогда я и понял, что это мое навсегда.

«Гиковство», может, и было уделом только лишь детей в 60-70-х, но сейчас это поколение выросло. В те времена в России эта культура не была так развита, зато получила свой первый толчок в начале 00-х. Даже у тех, кому тогда было по 6 лет, сейчас собственные семьи и даже дети. Так что суждение о том, что быть гиком — удел исключительно детей и тинейджеров — в корне неправильное.

В последние лет 5-8 рынок товаров для гиков в России развивается усиленными темпами. Связано это, в первую очередь, с постоянно повышающейся осведомленностью людей и популяризацией этого направления фанатами. Проходят фестивали, вроде Comic Con, аудитория растёт в геометрической прогрессии. Также многие независимые издательства на собственные средства сдувают пыль со станков и печатают истории западных авторов, на которые получилось выкупить лицензии. С ростом интереса закономерно растут и потребности, рынок расширяется.

Фигурки, которые встают на полки моего магазина, поставляются напрямую из США. Зачастую это эксклюзивные предметы. Так как производитель не имеет возможности непрерывно поставлять одну и ту же фигурку, то ее тираж распродается, и она становится раритетной.

Такая редкая «безделушка», стоящая на вашей полке, может принести вам в будущем весьма крупные дивиденды. С комиксами чуть посложней. Есть такая отличительная черта между западными издателями и нашими, как сертификация аутентичности. Такое встречается исключительно в мире американских комиксов, которые издаются ограниченным тиражом в рамках какого-нибудь мероприятия или подписываются автором, либо художником. Такие комиксы обычно помещаются в специальные пластиковые чехлы. К сожалению, только такого рода комиксы сейчас обладают настоящей ценностью. Либо же ей обладают очень редкие издания, вне зависимости от их состояния, но выпущенные в 1960-70-х годах.

В Geek Peek можно будет найти все что угодно, от брелков и наклеек до дорогостоящих фигурок и статуй. Любой каприз на наших полках!

Итак, а мы плавно подошли к ТОПу редкостей, которые можно обнаружить на полках магазина Geek Peek, состоящему из 10 позиций

1. Омнибас (собрание серии комиксов в твёрдом переплете) «Карнаж: Максимум резни», выпущенный тиражом в 150 шт. и имеющий серийный номер 107.

2. Минибус «Дэдпул», собрание истории «Дэдпул Уничтожает» и «Ночь Живого Дэдпула». Также вышел ограниченным тиражом в 200 штук и имеет серийный номер 155.

3. Комикс «Локи» в эксклюзивной «животной» обложке. Ограниченный тираж.

4. Комикс «Магнето» в эксклюзивной «животной» обложке. Ограниченный тираж.

5. Фигурка «Голографический Фредди», которая не выпускается для свободной продажи, а только для поощрения победителей международных розыгрышей.

6. Фигурка «Малыш Грут» размером более 25 см, что в 4 раза превосходит стандартный размер фигурок.

7. Энциклопедия персонажей MARVEL на английском языке.

8. Комикс «Могучий Тор» 1972 года в идеальном состоянии.

9. Артбук «Мир Uncharted».

10. Виниловая пластинка с саундтреком третьей части серии игр «Ведьмак», выпущенная тиражом в 250 штук на мир., Фото: Бока Су