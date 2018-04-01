Американские дипломаты покинули здание генерального консульства США в Санкт-Петербурге 

По данным агентства, микроавтобус с последними дипломатическими сотрудниками в ночь на воскресенье покинул здание бывшего генконсульства США.
Отмечается, что в помещении остались лишь технические сотрудники консульства.
Полицейский, дежуривший около входа в здание, подвердил, что на территории не осталось автомобилей дипломатической миссии.
Ранее сообщалось, что из здания генконсульства США начали выносить мебель и коробки. Также с территории выехали первые автомобили с дипломатическими номерами.
29 марта глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что 60 сотрудников дипкорпуса США должны покинуть Россию в течение недели.