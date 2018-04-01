Ещё
Американские дипломаты покинули здание генерального консульства США в Санкт-Петербурге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американские дипломаты покинули здание генерального консульства США в Санкт-Петербурге 

RT на русском 1 час назад
По данным агентства, микроавтобус с последними дипломатическими сотрудниками в ночь на воскресенье покинул здание бывшего генконсульства США.
Отмечается, что в помещении остались лишь технические сотрудники консульства.
Полицейский, дежуривший около входа в здание, подвердил, что на территории не осталось автомобилей дипломатической миссии.
Ранее сообщалось, что из здания генконсульства США начали выносить мебель и коробки. Также с территории выехали первые автомобили с дипломатическими номерами.
29 марта глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что 60 сотрудников дипкорпуса США должны покинуть Россию в течение недели.
RT на русском: последние новости
Футбольные матчи в Европе прошли на фоне плакатов с призывами к бойкоту ЧМ-2018 Звёзды сборной Австралии по крикету попались на жульничестве ЦСКА обыграл СКА в овертайме первого матча финала Западной конференции КХЛ
 Ещё 110 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут35
Названа главная цель Запада в отношениях с РФ99
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Российский боец побил соперника за 10 секунд3
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение