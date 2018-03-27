Подачу отопления ограничат для должников в Воткинске

Воткинск. Удмуртия. Меры воздействия на должников в виде ограничения подачи отопления будут применяться в Воткинске. Информацию об этом разместило ЗАО «ТСК „Воткинский завод“ в своей группе ВКонтакте.

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Как пояснил «Сусанину» начальник по работе с клиентами теплосбытовой компании Константин Иванов , в случае неоплаты может быть применено ограничение подачи отопления, которое не является полным отключением.

«На объект подаётся теплоноситель, который, проходя через трубы, обогревает помещение. Перед вводом в здание оно ограничивается. Ставится «шайбочка», чтобы диаметр отверстия уменьшался и теплоносителя поступало в здание уже поменьше», — сообщил Константин Иванов.

Отметим, что в списке должников находится Воткинская республиканская больница. Её долг за март 2018 года составляет почти 1 млн 700 тыс. рублей.

«Больница — социально значимый объект. У него есть не только стационары, есть гаражи, технические помещения. Их мы можем без проблем ограничить», — уточнил представитель ТСК «Воткинский завод».

Он также пояснил, что ограничение будет действовать, пока не будет погашена задолженность, в соответствие с ФЗ №190 и Постановлением Правительства РФ №808: «В соответствие с нормативно-правовыми актами вводится ограничение подачи, организация надлежащим образом уведомляется. Если в указанный срок не происходит оплата, направляется новое извещение уже на полное прекращение подачи ресурса. Если опять не оплачивается, тогда приходит специалист и сливает теплоноситель из системы отопления. Тепло уже не подаётся в помещение».