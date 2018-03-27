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Соревнования по биатлону на призы Владимира Барнашова прошли в 18-й раз
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Соревнования по биатлону на призы Владимира Барнашова прошли в 18-й раз 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Советский спорт
В поселке Петропавловка Муромцевского района прошли межрегиональные соревнования на призы олимпийского чемпиона Владимира Барнашова и одиночная смешанная эстафета, посвященная памяти Марии Демидовой. Соревнования проводились среди юношей и девушек 1999-2004 г.р.
Всего на старт традиционного турнира вышли 62 спортсмена из Омской области и Алтайского края.
В первый день спортсмены соревновались в спринтерской гонке. Победителями в разных категориях стали Елизавета Гальчина (2003-2004 г.р., ЦЛС, Омск, время — 15.32,0), Алёна Ануфриенко (2001-2002 г.р., Тарский район, время — 23.51,0), Ирина Лупандина (1999-2000 г.р., ЦЛС, Омск, время — 25.01,0), Владимир Клановец (2003-2004 г.р., ЦЛС, Омск, время — 17.52,0), Антон Лукьянов (2001-2002 г.р., ЦСП, Омск, время — 21.21,0) и Максим Сиротин (1999-2000 г.р., Алтайский край, время — 27.11,0).
Во второй день прошли гонки с массовым стартом. Победителями в этой дисциплине стали Елизавета Гальчина (2003-2004 г.р., ЦЛС, Омск, время — 14.49,0), Любовь Пыхтеева (2001-2002 г.р., Муромцевский район, время — 30.12,0), Вероника Никель (1999-2000 г.р., ЦСП, Омск, время — 28.15,0), Александр Никитин (2003-2004 г.р., ЦЛС, Омск, время — 16.34,0), Антон Лукьянов (2001-2002 г.р., ЦСП, Омск, время — 31.29,0) и Денис Кокорин (1999-2000 г.р., Алтайский край, время — 28.17,0).
В заключительный день соревнований прошла одиночная смешанная эстафета. Уже несколько лет подряд гонка посвящается известной омской биатлонистке, мастеру спорта Марии Демидовой, трагически погибшей в 2013 году.
В возрастной группе 2003-2004 г.р. (выступало 10 команд) первое место заняли Полина Родионовская и Александр Никитин (команда «ЦЛС-ЦСП-1»), в группе 2001-2002 г.р. лучший результат показали Алёна Ануфриенко и Антон Лукьянов (команда Тарского района), среди спортсменов 1999-2000 г.р. победителями стали Ирина Подлинова и Алексей Зубков (команда «ЦСП-Муромцово-2»).
С полными протоколами соревнований можно ознакомиться в официальной группе Министерства спорта Омской области.
Соревнования на призы Олимпийского чемпиона Владимира Барнашова проводятся в Муромцево с 2001 года. В разное время они носили статус юношеского первенства России, собирая в Омске спортсменов из разных регионов страны. С 2014 года состязания в Муромцево стали проводить и в память о биатлонистке Марии Демидовой — чемпионке России, участнице Кубка IBU, серебряном призере чемпионата мира по летнему биатлону.
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