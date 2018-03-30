День открытых дверей пройдет на факультете журналистики Московского государственного университета

Факультет журналистики Московского государственного университета проведет 31 марта День открытых дверей. Всех желающих ждут по адресу улица Моховая, дом 9.

В рамках мероприятия будущим студентам и их родителям расскажут об условиях приема и основных аспектах проведения вступительного экзамена. Помимо этого, гости смогут познакомиться со зданием университета и побывать в различных кабинетах. В программу Дня открытых дверей войдет экскурсия по учебному заведения.

Кульминацией мероприятия станет награждение победителей и призеров «Всероссийского фестиваля школьных СМИ — 2018». В нем приняли участие 320 медиапроектов.

Двери факультета журналистики МГУ откроются для всех желающих в 10:30.