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День открытых дверей пройдет на факультете журналистики Московского государственного университета
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День открытых дверей пройдет на факультете журналистики Московского государственного университета 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Факультет журналистики Московского государственного университета проведет 31 марта День открытых дверей. Всех желающих ждут по адресу улица Моховая, дом 9.
В рамках мероприятия будущим студентам и их родителям расскажут об условиях приема и основных аспектах проведения вступительного экзамена. Помимо этого, гости смогут познакомиться со зданием университета и побывать в различных кабинетах. В программу Дня открытых дверей войдет экскурсия по учебному заведения.
Кульминацией мероприятия станет награждение победителей и призеров «Всероссийского фестиваля школьных СМИ — 2018». В нем приняли участие 320 медиапроектов.
Двери факультета журналистики МГУ откроются для всех желающих в 10:30.
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