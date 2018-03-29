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Вадим Финкельштейн: Очень надеюсь, что ММА станет олимпийским видом к 2024 или 2028 году
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Вадим Финкельштейн: Очень надеюсь, что ММА станет олимпийским видом к 2024 или 2028 году 

Советский спорт 54 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Вадим Финкельштейн: Мировые федерации любительского ММА единогласно проголосовали за слияние
— Олимпийское будущее смешанных единборств — какое оно? — Это очень близко. На прошлой неделе в Петербурге был конгресс, посвященный слиянию Всемирной ассоциации WMMAA, в которую входит около 60 стран мира, с другой организацией IMMAF. Такой союз даст нам больше 100 стран. 15 апреля я планирую лететь в Таиланд, где мы, две организации, будем подавать общую заявку, чтобы нас аккредитовали как вид спорта. У нас была такая попытка в прошлом году, но нам отказали из-за того, что существуют две организации. Мы год работали над этим и договорились о слиянии. Конгресс проголосовал за это единогласно. Думаю, ММА — я очень надеюсь на это — может стать олимпийским видом к 2024 или 2028 году.
Это самый популярный спорт в мире. Как бы ни хотели, в любой стране существует ММА. У него больше клубов, чем по любым другим видам спорта. Олимпийскому комитету будет глупо просмотреть такой коммерческий проект, — передает слова Финкельштейна корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в 2024 году Олимпийские игры примет Париж, а через четыре года — Лос-Анджелес.
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