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Вице-губернатор Кузбасса встал на колени перед кемеровчанами
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Вице-губернатор Кузбасса встал на колени перед кемеровчанами 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встал на колени и попросил прощения у участников митинга, собравшихся перед зданием администрации области после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».
Через семь часов после начала митинга представители администрации решили его завершить, что было встречено неодобрительным гулом.
После этого звукоусиливающая аппаратура была отключена, так что Цивилеву пришлось обратиться к людям напрямую. «Я хотел бы попросить у вас прощения», — передает РИА «Новости» слова Цивилева, неожиданно опустившегося на колени.
Затем он поднялся и заявил: «Издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощение». Люди стали аплодировать. В данный момент на площади Советов остаются несколько сотен человек.
Накануне вечером президент Владимир Путин прилетел в Кемерово, где в воскресенье сгорел ТРК «Зимняя вишня», в результате чего, по официальным данным, погибли 64 человека. Во вторник Путин прибыл к сгоревшему ТРК и возложил цветы. Также он провел совещание по ликвидации последствий пожара, указав на причину гибели людей. Кроме этого пообещал наказать всех виновных в трагедии.
Напомним, ранее во вторник губернатору Кемеровской области Аману Тулееву понадобилась помощь, чтобы встать на совещании в оперативном штабе по ликвидации последствий пожара.
Кемеровский вице-губернатор Сергей Цивилев обвинил Игоря Вострикова, потерявшего на пожаре жену, трех детей и сестру, в попытке пиара.
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