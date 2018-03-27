Пасторе получил предложение из Турции

Как сообщает Fanatik, турецкий клуб предложил за его трансфер 10 млн евро, но парижане хотят выручить 15 млн евро.

Хавьер Пасторе: Понимаю, что мое время в ПСЖ» подходит к концу

Отмечается, что аргентинец должен стать заменой полузащитнику Андерсону Талиске , который, скорее всего, покинет клуб этим летом.

Источник уверяет, что «Бешикташ» готов сделать Пасторе одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник провёл во всех турнирах 27 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.