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Пасторе получил предложение из Турции
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Пасторе получил предложение из Турции 

Советский спорт 1 час назад
Как сообщает Fanatik, турецкий клуб предложил за его трансфер 10 млн евро, но парижане хотят выручить 15 млн евро.
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Отмечается, что аргентинец должен стать заменой полузащитнику Андерсону Талиске, который, скорее всего, покинет клуб этим летом.
Источник уверяет, что «Бешикташ» готов сделать Пасторе одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.
В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник провёл во всех турнирах 27 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.
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