Два лучших результата среди юниоров показали дубненцы на первенстве РФ по практической стрельбе

Два лучших результата среди юниоров и победу в командном зачете показали дубненцы на первенстве России по практической стрельбе из пневматического пистолета. Это соревнование впервые проводилось в нашей стране. Дебютным будет и чемпионат мира в этом виде спорта. Как готовятся к выступлению на главных соревнованиях 2018 года дубненские стрелки — расскажет телеканал «360».

Перед чемпионатом мира дубненские спортсмены тренируются в более сложном формате. Соревнования в Гонконге по практической стрельбе из пневматического пистолета будут проходить по китайским правилам, когда мишени установлены дальше, и бегать требуется больше. Но это не смущает воспитанников

военно-спортивного

На стендовой стрельбе надо стрелять на 10 метров в картоночку. Ничего сложного, лежи да стреляй. А в практической стрельбе играют роль сразу несколько факторов — точность, скорость и психологический барьер надо преодолеть. Не обращать внимания на то, что происходит вокруг — шум, стрельба на других упражнениях, например

— Александр Тарасов, воспитанник

военно-спортивного

клуба «Спарта».

Ранее, пообщавшись с командами из других городов на соревнованиях, дубненцы поняли, что их тренировки гораздо более эффективные, чем у соперников. Недавно они еще больше усложнили себе задачу, стали тренироваться в бронежилетах и с утяжелением. В итоге, на соревнованиях, без всей этой амуниции, смогли показать гораздо лучший результат.

Начинающие стрелки дубненской «Спарты» тоже хотят участвовать в соревнованиях и побеждать. Внимательно следуют указаниям тренера, учатся у старших коллег по команде. Шестиклассник Иван Чапарин сегодня сделал очень важный выбор. Он занимается практической стрельбой в «Спарте» всего несколько недель и пока размышлял, на какой модели пистолета остановиться. Впервые взяв в руки хайкапа, оружие старшего коллеги по секции, он принял решение попросить родителей купить такой же.

На соревнования по практической стрельбе дубненцы стали ездить всего год назад. Участие в десятке турниров, много практики, почти ежедневные тренировки, постоянный разбор ошибок, учеба у лучших стрелков страны и мира. Результаты появились очень быстро. 12 упражнений третьего уровня сложности на Первенстве России оказались для них легко выполнимыми. Наши спортсмены показали два лучших результата по России вне зависимости от класса оружия.

В качестве контрольного турнира перед первенством России у нас был «Русская

мини-сталь

». Это стандартные скоростные упражнения, где нужно очень быстро стрелять. Никто за четыре года проведения этого турнира из общего времени — 100 секунд — не выходил. Оно считается эталонным. Вадим сделал 1–4, не очень хорошо выступил. Александр — 89. Это реально круто

военно-спортивного

клуба «Спарта».