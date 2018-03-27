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Дни рождения 27 марта
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Дни рождения 27 марта 

Карельские вести 36 минут назад
Алина Витухновская (1973), поэтесса, правозащитница
Алексей Жарков (1948–2016), актер театра и кино, народный артист России
Виталий Закруткин (1908–1984), писатель («Матерь человеческая»)
Ирек Зарипов (1983), лыжник и биатлонист, четырехкратный паралимпийский чемпион
Василий Кошечкин (1983), хоккеист, вратарь сборной России, чемпион мира и Олимпийских игр  Мстислав Ростропович (1927–2007), виолончелист, дирижер, народный артист СССР
Квентин Тарантино (1963), кинорежиссер, сценарист, продюсер, лауреат премии «Оскар»
Алика Смехова (1968), актриса и певица, заслуженная артистка России
Михаил Щербаков (1963), поэт, автор-исполнитель
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