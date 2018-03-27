В Черногории избирательная комиссия утвердила кандидатов в президенты

БЕЛГРАД, 27 мар — РИА Новости . Государственная избирательная комиссия Черногории (ГИК) утвердила семь кандидатов в президенты на предстоящих 15 апреля выборах, сообщил избирком.

В списке кандидатов — лидер ориентированной на сотрудничество с Россией и Сербией партии «Настоящая Черногория» Марко Милачич, оппозиционный предприниматель Василие Миличкович, лидер бошняцкой (славянско-мусульманской) Партии справедливости и примирения Хазбия Калач, один из руководителей движения Сербский национальный список Добрило Дедейич, беспартийный выдвиженец нескольких оппозиционных партий Младен Боянич, единственная женщина-кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии Драгиня Вуксанович и экс-премьер и глава правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович. Минувшей ночью истек срок выдвижения кандидатур.

"Комиссия в зале Скупщины (парламента) Черногории в среду, 28 марта 2018 года, в 13.00 (14.00 мск) жеребьевкой утвердит порядок кандидатов в списке в присутствии уполномоченных представителей кандидатов", — сообщил избирком Черногории.

По оценкам аналитиков региона, главным претендентом на победу является пять раз занимавший пост премьер-министра, по одному разу бывший министром обороны и президентом страны Джуканович, который руководит Черногорией с 1991 года.