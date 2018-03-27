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Сергей Чепиков: Бойкот ЧМ-2018? Политика уже глубоко погружена в спорт
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Сергей Чепиков: Бойкот ЧМ-2018? Политика уже глубоко погружена в спорт 

Советский спорт 27 минут назад
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Чепиков прокомментировал правительственный бойкот чемпионата мира со стороны Исландии и Польши.
«Сохраняется противостояние, плохо, что оно переносится на спорт, — приводит «RT на русском». — Политика уже глубоко погружена в спортивные мероприятия, даже такие важные, как чемпионат мира. На проведении чемпионата это не скажется.
Приезжают болельщики поддержать свои команды, все билеты распроданы. Так что, несмотря ни на что, спортивный праздник состоится, и чемпионат мира по футболу пройдет у нас на очень высоком уровне».
Напомним, Исландия и Польша поддержали решение властей Великобритании бойкотировать чемпионат мира в России из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
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