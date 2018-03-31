Дзюба назвал лучшего футболиста, с который играл

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба , который сейчас выступает на правах аренды за тульский «Арсенал», назвал имя лучшего футболиста, с которым ему приходилось играть. По мнению 29-летнего форварда — это бразилец Халк.

«Лучший партнер по команде — человек, с которым я просто получал удовольствие. Это был Халк. Наверное, самый сильный. Мое дело было просто выиграть позицию. Остальное делал Халк — он мог обыграть троих-четверых. Таким же примерно Джано был. Просто Халк немного более масштабный футболист», — сказал Дзюба в интервью каналу oSporte TV.

Напомним, Артём Дзюба играл вместе с Халком в петербургском «Зените» в сезонах 2015 и 2016 года.

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