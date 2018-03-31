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Дзюба назвал лучшего футболиста, с который играл
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Дзюба назвал лучшего футболиста, с который играл 

Свободная пресса 26 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба, который сейчас выступает на правах аренды за тульский «Арсенал», назвал имя лучшего футболиста, с которым ему приходилось играть. По мнению 29-летнего форварда — это бразилец Халк.
«Лучший партнер по команде — человек, с которым я просто получал удовольствие. Это был Халк. Наверное, самый сильный. Мое дело было просто выиграть позицию. Остальное делал Халк — он мог обыграть троих-четверых. Таким же примерно Джано был. Просто Халк немного более масштабный футболист», — сказал Дзюба в интервью каналу oSporte TV.
Напомним, Артём Дзюба играл вместе с Халком в петербургском «Зените» в сезонах 2015 и 2016 года.
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