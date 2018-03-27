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Force India рискует прекратить существование из-за Williams
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Force India рискует прекратить существование из-за Williams 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: f1report.ru
Команда Force India рискует прекратить свои выступления в «Формуле-1» из-за возникших финансовых проблем. Известно, что на такую ситуацию косвенно повлияла другая команда «Королевских гонок» Williams. Об этом сообщил заместитель руководителя команды Боб Фернли.
"Ближайший месяц покажет, выживем ли мы, или нет, — приводит его слова Чемпионат.Com со ссылкой на Auto Bild. — За короткий период времени мне необходимо найти очень большую сумму денег. В принципе наш бюджет до конца текущего сезона защищен, однако для досрочного получения нашей доли от продаж телевизионных прав мы нуждаемся в единогласном разрешении от всех команд «Ф-1». Но Williams наложил вето. Тем не менее, у меня есть вариант, при котором в следующие две-три недели что-то может измениться".
Напомним, что одному из владельцев конюшни Виджаю Маллье грозит тюремный срок, а его счета заморожены.
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