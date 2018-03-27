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Лапочкин рассудит «Локомотив» и «Амкар» в 24-м туре РФПЛ
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Лапочкин рассудит «Локомотив» и «Амкар» в 24-м туре РФПЛ 

Советский спорт 1 час назад
Отмечается, что игру между московским «Локомотивом» и «Амкаром», которая должна была пройти в Перми, рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным, а помогать ему будут Вячеслав Семенов и Рашид Абусуев, резервный судья — Алексей Амелин, инспектор матча — Игорь Синер.
Ранее стало известно, что матч перенесли в "Черкизово" из-за состояния газона на стадионе «Амкара».
Полный список выглядит следующим образом:
31 марта
"Ахмат" (Грозный) — «СКА-Хабаровск» — Сергей Карасев (Москва),
"Динамо" (Москва) — «Арсенал» (Тула) — Владимир Москалев (Воронеж),
"Спартак" (Москва) — «Тосно» (Ленинградская область) — Виталий Мешков (Дмитров),
1 апреля
"Урал" (Екатеринбург)  — "Рубин" (Казань)  — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону),
"Уфа" — "Зенит" (Санкт-Петербург) — Игорь Федотов (Москва),
"Краснодар" — «Анжи» (Махачкала) — Алексей Еськов (Москва),
"Ростов" — ЦСКА (Москва) — Роман Галимов (Улан-Удэ).
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