Хоккеисты нижегородского «Торпедо» провели тренировку для юных хоккеистов

В ходе занятия начинающие игроки местных хоккейных команд отрабатывали навыки катания, владения шайбой и бросков по воротам. В завершение участники мастер-класса получили уникальную возможность проверить свои силы в игре с профессиональными спортсменами.

После товарищеского матча каждый желающий воспользовался шансом сделать фотографию со своими кумирами, получить автограф и просто пообщаться с торпедовцами в непринужденной обстановке.

— Эмоции непередаваемые! Столько позитива! — не сдерживает своих впечатлений вратарь «Торпедо» Николай Мольков. — Мы как будто вернулись к истокам всего хоккея, который начинался именно в таком виде. Все здорово, нам очень понравилось!

— Давно не удавалось поиграть на открытом воздухе, — соглашается со своим одноклубником нападающий Даниил Ильин. — Всегда приятно сыграть в хоккей с детьми в свое удовольствие. Вспоминаю, как сам в детстве с нетерпением ждал мастер-классов и возможности проверить себя на льду со старшими товарищами.

— Мы очень рады, что приехали и подарили праздник детям, — делится эмоциями защитник Павел Медведев. — Показали, ребятам, что мы умеем. Надеемся, им все понравилось.

— Хоккей в нашем районе развивается, и развивается уже давно, — рассказывает глава местного самоуправления Дальнеконстантиновского района Николай Денисов . — Одних только взрослых команд насчитывается восемь, и чемпионат проводится регулярно. Очень много ребят, молодежи вовлекаются в этот вид спорта. Конечно, когда к нам приезжают солидные игроки, добившиеся значительных результатов, и показывают мастер-класс, это остается в памяти на всю жизнь. Наши ребятишки не только приобретают какие-то навыки, но и общаются с профессионалами. Безусловно, это запоминается.

— Раньше я видел хоккеистов «Торпедо» только по телевизору, — признается игрок команды «Суроватиха» Роман Зотиков. — Очень обрадовался, когда они появились на нашем льду, провели тренировку, показав серию финтов и других игровых элементов.