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Хоккеисты нижегородского «Торпедо» провели тренировку для юных хоккеистов
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Хоккеисты нижегородского «Торпедо» провели тренировку для юных хоккеистов 

Нижегородская правда 34 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
Хоккеисты нижегородского «Торпедо» Даниил Ильин, Николай Мольков и Павел Медведев провели игровые и тренировочные мероприятия для юных хоккеистов на открытом льду села Суроватиха Дальнеконстантиновского района Нижегородской области.
В ходе занятия начинающие игроки местных хоккейных команд отрабатывали навыки катания, владения шайбой и бросков по воротам. В завершение участники мастер-класса получили уникальную возможность проверить свои силы в игре с профессиональными спортсменами.
После товарищеского матча каждый желающий воспользовался шансом сделать фотографию со своими кумирами, получить автограф и просто пообщаться с торпедовцами в непринужденной обстановке.
— Эмоции непередаваемые! Столько позитива! — не сдерживает своих впечатлений вратарь «Торпедо» Николай Мольков. — Мы как будто вернулись к истокам всего хоккея, который начинался именно в таком виде. Все здорово, нам очень понравилось!
— Давно не удавалось поиграть на открытом воздухе, — соглашается со своим одноклубником нападающий Даниил Ильин. — Всегда приятно сыграть в хоккей с детьми в свое удовольствие. Вспоминаю, как сам в детстве с нетерпением ждал мастер-классов и возможности проверить себя на льду со старшими товарищами.
— Мы очень рады, что приехали и подарили праздник детям, — делится эмоциями защитник Павел Медведев. — Показали, ребятам, что мы умеем. Надеемся, им все понравилось.
— Хоккей в нашем районе развивается, и развивается уже давно, — рассказывает глава местного самоуправления Дальнеконстантиновского района Николай Денисов. — Одних только взрослых команд насчитывается восемь, и чемпионат проводится регулярно. Очень много ребят, молодежи вовлекаются в этот вид спорта. Конечно, когда к нам приезжают солидные игроки, добившиеся значительных результатов, и показывают мастер-класс, это остается в памяти на всю жизнь. Наши ребятишки не только приобретают какие-то навыки, но и общаются с профессионалами. Безусловно, это запоминается.
— Раньше я видел хоккеистов «Торпедо» только по телевизору, — признается игрок команды «Суроватиха» Роман Зотиков. — Очень обрадовался, когда они появились на нашем льду, провели тренировку, показав серию финтов и других игровых элементов.
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